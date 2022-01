George Osbourne prévient Boris Johnson qu’il pourrait être fini s’il va de l’avant avec une augmentation controversée de la taxe sur l’assurance nationale

Boris Johnson et Keir Starmer dans un affrontement enflammé aux Communes sur les enquêtes du Partygate dans les PMQ

Un porte-parole du Trésor a déclaré: « Nous reconnaissons les pressions auxquelles les gens sont confrontés avec le coût de la vie et fournissons un soutien d’une valeur d’environ 12 milliards de livres sterling cette année et la prochaine. »

Le comité a déclaré que la promesse de M. Johnson d’augmenter les salaires est très bien, mais s’il n’améliore pas l’économie et la productivité, il risque d’alimenter l’inflation.

Le budget de Rishi Sunak a poussé les impôts à leur plus haut niveau depuis les années 1950, tandis que les dépenses publiques ont atteint les niveaux des années 1970.

Il y a un danger que cette décision se retourne contre lui et provoque une flambée de l’inflation et des taux d’intérêt, ont-ils averti.

Il a averti que le raid fiscal de 12 milliards de livres sterling survient alors que «les revenus diminuent» et a déclaré qu’un autre moyen de réduire la dette de Covid consiste à réduire l’État gonflé.

L’ancien chancelier conservateur a déclaré: « Une chose que j’ai apprise à côté dans le numéro 11, c’est que tout le monde dit qu’il est heureux de payer des impôts plus élevés pour les services publics jusqu’à ce que le moment soit venu de cracher. »

Dans une attaque virulente, il a déclaré que le Premier ministre devrait « rétrécir l’État » et non écraser les Britanniques touchés par la compression du coût de la vie.

