George Osborne prend un nouveau poste au British Museum

George Osborne a ajouté la présidence du British Museum à l’éventail d’emplois qu’il a occupés depuis qu’il a quitté le gouvernement.

La nomination de l’ancien chancelier, qui doit entrer en vigueur en octobre, a été annoncée par le directeur du musée Hartwig Fischer, qui a déclaré que M. Osborne était quelqu’un qui « connaît bien le musée et apprécie la confiance dont le musée jouit dans le monde ».

Mais le ministre du Patrimoine de l’ombre travailliste, Alex Sobel, a déclaré que l’ancien chancelier avait été « l’architecte de coupes dévastatrices dans le financement des arts et de la culture » lorsqu’il était au Trésor de 2010 à 2016.

« Il a déjà assez d’emplois, il n’en a pas besoin d’un autre », a déclaré M. Sobel.

Le porte-parole officiel de Boris Johnson a déclaré que le Premier ministre n’avait joué aucun rôle dans le choix.

« La décision de nommer M. Osborne a été prise par les administrateurs du musée », a déclaré le porte-parole aux journalistes.





Depuis qu’il a quitté la fonction publique, M. Osborne a occupé un certain nombre d’emplois de premier plan, en tant que rédacteur en chef de la Soirée Standard de 2017 à 2020 et devenir président du Northern Powerhouse Partnership, partenaire fondateur de la société de capital-risque 9Yards Capital et banquier d’investissement avec Robey Warshaw.

Il a déclaré : « Je suis absolument ravi de rejoindre l’équipe du British Museum – et très honoré d’avoir eu l’opportunité de postuler pour ce poste, et d’avoir été choisi par les administrateurs pour devenir leur président.

« Toute ma vie, j’ai aimé le British Museum. Pour moi, c’est tout simplement le plus grand musée du monde.

« C’est un lieu qui rassemble les cultures et raconte l’histoire de notre humanité commune.

M. Osborne a déclaré que le président sortant, Sir Richard Lambert, serait « un acte très difficile à suivre », mais a déclaré qu’il espérait apporter « mon expérience, mon énergie et ma passion à ce rôle incroyablement excitant ».

L’ancien chancelier de 50 ans a été sélectionné à la suite de ce qui a été décrit par le musée comme un « processus de recherche indépendant, ouvert et approfondi d’un leader avec une perspective mondiale, avec un intérêt manifeste pour la culture et l’histoire, et un engagement à engager la communauté locale. , publics nationaux et internationaux ».