George North dit que le Pays de Galles a eu une semaine «brutalement honnête» avant le choc des Wallabies | Actualités du rugby à XV

George North a déclaré qu’il y avait beaucoup de blessés dans le camp du Pays de Galles cette semaine, mais qu’ils voulaient y remédier.

George North dit que le Pays de Galles a eu “une semaine brutalement honnête” avant une finale de l’Autumn Nations Series contre l’Australie.

Le Pays de Galles affronte les Wallabies sept jours seulement après avoir été humilié par la Géorgie à Cardiff dans ce qui était sans doute leur pire résultat de l’ère professionnelle du rugby à XV, arrivant huit mois seulement après que le Pays de Galles ait perdu à domicile face aux lutteurs annuels des Six Nations, l’Italie.

Une quatrième victoire consécutive contre les Wallabies n’effacerait pas les souvenirs de la débâcle géorgienne, mais elle devrait au moins remonter le moral avant un match d’ouverture difficile des Six Nations contre l’Irlande dans seulement 10 semaines.

Les joueurs du Pays de Galles montrent leur abattement après leur défaite face à la Géorgie.

“Je pense que cette semaine a été un excellent exemple des garçons qui se sont mobilisés quand nous en avons besoin”, a déclaré le centre du Pays de Galles North.

“De toute évidence, samedi dernier, ça ne s’est pas bien passé et nous avons été les premiers à mettre la main dessus.

“La réaction de cette semaine a été brillante. Les garçons ont été brutalement honnêtes, et c’est ce que nous devions être, passer à la tâche difficile.

“Sans en faire trop, je pense que c’est un match incontournable pour les deux équipes.

“De notre point de vue, l’automne n’a pas été aussi bon que nous l’espérions, en particulier les résultats que nous avons obtenus.”

North, qui remporte samedi sa 109e sélection, reconnaît que de telles défaites sont inacceptables.

Et le classement mondial actuel du Pays de Galles, neuvième, reflète une année où ils n’ont remporté que trois tests et en ont perdu huit.

“Du point de vue du jeu et du point de vue de l’équipe, nous ne pouvons pas être à ce niveau”, a-t-il ajouté.

“Sans paraître arrogant et au-dessus de notre station – et en toute justice pour la Géorgie, ils ont obtenu le résultat – ce sont les matchs que nous espérons gagner et bien gagner.

“Et quand vous ne comprenez pas cela, cela retombe sur nous et nous devons supporter la chaleur quand elle vient.

“En tant que groupe de joueurs seniors, nous en avons parlé samedi et avons dit que nous ne pouvions pas avoir cela lorsque nous essayons de nous battre pour les Coupes du monde et ainsi de suite.

“Nous devons être sur le qui-vive à chaque match.”

Alex Cuthbert était l’un des nombreux joueurs du Pays de Galles qui n’arrivaient pas à croire la défaite qui leur avait été infligée.

La structure offensive du Pays de Galles a rarement tiré au cours d’une série automnale de sous-performances considérables, et ils ont une dernière chance de bien faire les choses.

“Nous créons et nous faisons de la place, mais nous ne sommes pas assez cliniques”, a déclaré North.

“Nous regardons certainement la façon dont nous avons joué. Nous avons eu des opportunités, mais nous ne les avons pas vraiment saisies.

“Cela va être un grand défi (contre l’Australie). Ils ont affronté les équipes numéro un et numéro deux du monde (Irlande et France) ces derniers week-ends et ont perdu de quelques points à chaque fois, donc ils viendront ici , surtout après la défaite contre l’Irlande, voulant une grosse performance.

“Si vous pensez combien de semaines il reste avant le camp des Six Nations, et cela vous attend un bon moment, surtout après le résultat contre la Géorgie.

“Il y a beaucoup de mal ici, et samedi est la première chance que nous ayons d’y remédier.”