George Norcross est expulsé du match des Eagles à cause de son drapeau pro-israélien

George Norcross, une personnalité politique puissante du New Jersey, a été expulsé du match Eagles-Cowboys à cause de son drapeau pro-israélien.

Dimanche après-midi, le très recherché «courtier politique» a été retiré de sa suite luxueuse. Agitait-il ivre ou obscène ? Pas du tout. Est-ce qu’il jetait des ordures aux fans des Cowboys ? Non.

Le crime de Norcross a été d’accrocher un drapeau hybride américano-israélien sur le bord de sa propre boîte. J’aurais aimé plaisanter.

La vidéo montrait Norcross agissant visiblement frustré par les gardes qui l’avaient renvoyé, et à juste titre.

Norcross n’est pas le seul membre de sa famille à montrer son soutien à Israël. Le mois dernier, son frère (et représentant du New Jersey) Donald a qualifié Israël d’« allié le plus important de l’Amérique au Moyen-Orient ».

« Il était important pour moi et mes collègues de voyager en Israël pour montrer la force des relations américano-israéliennes et notre unité bipartite et bicamérale inébranlable pour Israël et le peuple juif », a déclaré Donald. dit.

La sécurité n’avait aucune raison valable de punir Norcross pour son drapeau

La politique en matière de drapeaux de Lincoln Financial Field stipule que les agents de sécurité ont le pouvoir discrétionnaire d’expulser les supporters portant des drapeaux qu’ils jugent « offensants ».

“Les panneaux, bannières ou objets similaires obscènes ou indécents, non liés à un événement, potentiellement offensants pour les autres clients, capables de bloquer la vue d’autres fans ou autrement jugés dangereux ou inappropriés par les Eagles sont interdits”, indique la politique. États.

Je comprends que des règles sont en place et qu’elles doivent être respectées. Mais le drapeau de Norcross n’a pas enfreint la plupart de ces critères.

Le drapeau n’avait rien d’obscène ; il combinait les drapeaux américain et israélien en un seul dessin. Rien d’indécent là-dedans.

Cela ne bloquait certainement la vue de personne non plus ; il était drapé sur le rebord juste à l’extérieur de la boîte et n’était pas assez grand pour distraire quiconque en dessous.

Et si les gens pensaient que ce drapeau était offensant, ils devraient demander de l’aide immédiatement. Le Hamas a violé des femmes et utilisé des bébés comme boucliers humains, tout en lançant une attaque totalement injustifiée contre Israël.

Si Norcross voulait soutenir le camp attaqué, alors laissez-le faire ! Peu importe qu’un fan idiot de Philly (et il y en a beaucoup) ait appelé et demandé sa suppression, ou si la sécurité l’a fait de son propre gré. De toutes les fois où les Eagles auraient pu laisser flotter un drapeau « non lié à un événement », c’était le meilleur moment pour le faire.

Cette situation est un microcosme de l’hésitation de la NFL à soutenir Israël après le début des attaques.

Les médias sociaux ont pris le parti de Norcross et ont critiqué Philadelphie pour sa décision.

JE SUIS AVEC GEORGE NORCROSS SUR CELA… pas avec Philadelphie @aigles. George a affiché un drapeau américano-israélien depuis sa propre boîte, qu’il a payée, lors du match d’aujourd’hui. La sécurité des Eagles l’a physiquement expulsé. Les Eagles doivent des excuses à George et à la communauté juive. #ISstandWithIsrael pic.twitter.com/hcs9SnT64T – Steven Goldstein (@StvenGoldstein) 6 novembre 2023

C’est la même NFL qui crache sur les tombes des vétérans en s’agenouillant pour l’hymne national. – Projet War Path (@ProjectWarPath) 6 novembre 2023

S’il avait arboré le drapeau de la Fierté, du BLM, d’Antifa ou du Hamas, il aurait été célébré et non supprimé. – Marc Rudov (@MarcRudov) 6 novembre 2023

On dirait que la stupidité est bien vivante à Philadelphie. Je suppose que le nouveau surnom de la ville devrait être « La ville de l’amour fraternel… pour ceux qui ne sont pas pro-israéliens ».