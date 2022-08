George Miller, Tilda Swinton et Idris Elba parlent du pouvoir de l’histoire

Commentez cette histoire Commentaire

CANNES, France – “Trois mille ans de nostalgie” de George Miller s’étend sur des millénaires, mais il peut souvent sembler plus long d’attendre entre les films du réalisateur “Mad Max”. Sept ans après que “Fury Road” de Miller se soit frayé un chemin sur les écrans de cinéma, le cinéaste de 77 ans est enfin de retour avec un film de deux décennies en préparation, et avec beaucoup à l’esprit sur ce qui est temporaire et ce qui est éternel.

Dans “Three Thousand Years of Longing”, qui sort en salles le 26 août, Tilda Swinton joue un universitaire nommé Alithea, un “narratologue” spécialisé dans les histoires sur les histoires, qui rencontre un djinn exaucant des souhaits (Idris Elba) qui émerge d’un ancienne bouteille en verre achetée au Grand Bazar d’Istanbul. Quand aucun souhait ne lui vient à l’esprit, il lui raconte 3 000 ans d’histoires qui traversent le film à travers le temps et qui finalement rapprochent Alithea et le djinn. Si “Fury Road” a battu une ligne narrative féroce et simple, “Three Thousand Years”, adapté d’une nouvelle d’AS Byatt, saute de manière ruminative dans le temps. C’est une pièce de chambre intime sculptée dans des proportions épiques.

“Grand cinéma”, Swinton l’a appelé alors qu’elle, Elba et Miller se sont réunis plus tôt cette année dans une chambre d’hôtel à Cannes, en France, peu de temps avant que “The Thousand Years of Longing” ne fasse sa première sur le tapis rouge et pendant que “Fury Road” de Miller suit -up, “Furiosa”, augmentait la production en Australie.

Dans la discussion qui a suivi, le trio était clairement ravi d’être à nouveau ensemble après avoir tourné le film pendant la pandémie, et toujours animé par les idées du film et ses ambitions grand écran. “La foi de se jeter par-dessus la barre la plus élevée”, a déclaré Swinton à propos de l’effort de longue haleine de Miller. “Qui de mieux pour sauter cette barre?”

Les remarques ont été modifiées pour plus de longueur et de clarté.

AP : Le film s’ouvre avec émerveillement et enchantement comme quelque chose comme une espèce en voie de disparition dans un monde numérique moderne. Est-ce un sentiment avec lequel vous vous connectez tous les trois ?

SWINTON : Je suis vraiment heureux de vous entendre utiliser le mot « enchantement ». Il s’agit d’enchantement. Il s’agit de la foi. Il s’agit de la volonté de faire un saut et d’être essentiellement ouvert au changement. Ce n’est pas qu’il soit nécessairement menacé, mais il peut être obscurci. La réalité est surestimée.

ELBA : En tant qu’acteur, vous vivez parfois dans cet espace étrange de la réalité. C’est un peu comme le djinn. Les gens me voient et disent : « Oh mon Dieu. Pouvez-vous me donner quelque chose ? C’est une photo ou une signature ou quoi que ce soit. Je me demande ce que je suis, vraiment ? Qui suis je? Mais je réalise mon rôle dans ma vie ou dans la société en tant que conteur et quelqu’un qui fait croire aux gens que quelque chose est incroyablement important. Pouvoir s’asseoir dans une pièce avec le maître lui-même (il fait un geste vers Miller) et pouvoir raconter une histoire sur la narration est incroyable. L’enchantement est un mot incroyable. Je ne pense pas qu’il se perdra jamais.

MILLER: Ce qui m’intéresse vraiment, malgré toutes ces avancées technologiques, c’est que nous restons définitivement câblés pour l’histoire. On pourrait dire qu’il y a plus d’histoires racontées aujourd’hui que jamais auparavant. J’ai été vraiment frappé par le fait que Napoléon avait lu tous les livres qui existaient à son époque. Désormais, il est impossible de lire tous les livres, de voir toutes les émissions de télévision, tous les films. Je ne pense pas que les histoires soient remplacées. Je pense qu’ils évoluent continuellement. Il y avait un recensement britannique où on demandait aux gens quelle était leur religion et un pourcentage très élevé de Jedi. C’est remplacer une forme de mythologie par une autre. Je pense que plus le monde devient déconcertant, plus nous avons tendance à tomber dans l’histoire. Parfois, ces histoires peuvent être toxiques.

SWINTON: Nous avons maintenant eu un rappel très net qu’il est possible pour une nation entière, une culture entière de se faire raconter une histoire et d’y croire, à l’exclusion de toute autre histoire. Peut-être qu’on parle d’une sorte de porosité des histoires, donc c’est possible d’être ouvert à beaucoup d’histoires. C’est peut-être la chose mentalement saine et spirituellement saine à proposer.

AP : Vous faites référence à la guerre de la Russie en Ukraine, mais lorsque vous avez commencé « Trois mille ans », avez-vous pensé à des moments où la narration a façonné votre propre vie ?

ELBE : Mon père a commencé ses histoires “Je vais vous dire quelque chose pour rien.” C’est mon défunt père.

SWINTON : Racontez-vous ces histoires à votre fils ?

ELBA : Si nous allons à l’école en voiture et que j’essaie d’éviter le téléphone. La seule façon de le garder intéressé par moi est de raconter une histoire. Je vais dire : « Eh bien, aujourd’hui, je travaille dans cet avion. Et vous ne le croiriez pas. Cet avion, ils ont enlevé les ailes. Et je suis dedans. Dans ce moment magique où il écoute, le questionnement est la chose la plus riche.

AP : George, en tant que faiseur de mythes capable de conjurer des mondes, vous n’êtes pas si différent des djinns. Pourquoi avez-vous été attiré par un film qui creuse dans la nature de la narration?

MILLER : L’une de mes citations préférées sur l’histoire est celle du conteur swahili qui termine son histoire en disant : « L’histoire a été racontée. Si c’était mauvais, c’était de ma faute parce que je suis le conteur. Si c’était bon, alors ça appartient à tout le monde. Il ne fait absolument aucun doute que les histoires, une fois racontées, ont du succès ou non et qu’elles signifient quelque chose pour les gens d’une manière ou d’une autre. Vous ne pouvez donc pas y penser à la légère. J’ai connu des gens qui peuvent vous séduire avec leurs histoires. Je sais que je lutte avec ça. Je ne peux pas me lever et bien raconter une histoire spontanément. Mais je peux le faire dans l’ultra-ralenti de raconter un film où je pense à chaque nuance, à chaque rythme de celui-ci, et c’est enfin là. Après tout, ce n’est que 100 minutes.

AP : Tilda et Idris, faire un film comme celui-ci vous incite-t-il à réfléchir à ce qui vous oblige, en tant qu’acteurs, à raconter des histoires ?

SWINTON: Je n’ai jamais rien fait de tel. Même si d’une manière amusante, le film parle d’une de mes choses préférées – l’inarticulation – ou plutôt de l’effort que nous faisons pour communiquer les uns avec les autres. Sachant qu’il est presque impossible de se comprendre, on essaie quand même, et ça me touche vraiment. C’est certainement l’une des choses qui me pousse à faire des films. Il est toujours très difficile de sortir quelque chose de votre tête et de le transmettre à quelqu’un d’autre. Mais le fait que l’on fasse le geste est très émouvant. Ce film parle de cela, mais il est fait de manière très articulée. Tourner réellement avec George et comprendre comment il construit l’architecture du film même si le film parle de quelque chose d’assez amorphe et d’assez tendre, c’est une masterclass. Garder ce centre doux était quelque chose dont nous avons beaucoup parlé.

ELBE : Je suis un peu comme George. Je serais fasciné par le fait que mon père raconte des histoires, mais je n’ai jamais été doué pour ça. Je me souviens quand j’allais dans une école de garçons. J’étais l’un des drôles de garçons. Dans la classe d’art dramatique, ces enfants ne pouvaient pas le faire. Ils ne pouvaient pas faire croire. Je n’oublie jamais l’expression « faire semblant » de l’enseignante et la façon dont elle a résonné en moi. Soudain, je pouvais te raconter la meilleure histoire du monde parce que je te faisais croire que je pouvais. J’étais vraiment conscient de l’ironie de travailler avec George et Tilda et je joue un gars qui doit raconter des histoires honnêtement pour obtenir sa liberté. J’étais Idris qui jouait ses chaussettes en jouant un homme qui n’était pas autorisé à jouer ses chaussettes mais qui devait raconter ces histoires honnêtes et engageantes.

AP : George, vous avez rencontré pour la première fois la nouvelle sur laquelle il est basé à la fin des années 1990. Pourquoi pensez-vous que ce film vous a marqué si longtemps ?

MILLER : Il y a beaucoup d’histoires que j’ai eues. C’est un peu darwinien. Certains d’entre eux insistent sur eux-mêmes. J’ai senti que c’était une histoire très puissante. C’est comme un détecteur de métaux ou un compteur Geiger, quand quelque chose l’active vraiment. Vous vous dites : “Oh, il y a un riche filon ici quelque part.” Vous ne savez pas où cela ira. Vous pouvez en quelque sorte vaguement sentir où cela ira lorsque vous lisez la richesse de la scène. Le temps nous le dira. Vous espérez que l’histoire appartient à tout le monde.