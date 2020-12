Les fans sont connus pour exprimer leur amour pour leurs idoles de toutes les manières folles. Un fan britannique a pris une longueur d’avance et a acheté une maison de 19 millions de livres sterling de la pop star George Micheal et a hâte d’emménager avec sa famille.

Selon certaines informations, Stephen Cameron, qui dirige une entreprise de communication médicale, a acheté le manoir de sept chambres du chanteur au nord de Londres, à côté de Kate Moss. Cameron était à la recherche d’une nouvelle propriété depuis quatre ans et a décrit son achat massif dans le village de Highgate comme « magnifique ».

Cameron est un homme marié et père de trois enfants et a décrit son enthousiasme à DailyMail en disant que la propriété est magnifique, magnifique et qu’il a hâte d’y vivre. Cameron a également déclaré qu’il était un grand fan de George Michael, donc tout le développement le rend encore meilleur.

Cameron dit qu’il connaît très bien la région et vit dans cette partie du nord de Londres depuis plusieurs années. Cependant, la famille n’a pas fixé de date à laquelle ils emménageraient dans le manoir.

L’ancienne maison du chanteur de Wham est une maison classée Grade II, connue sous le nom de Grove. Les informations rapportent que la propriété était auparavant louée à des célébrités pour 15000 £ par semaine et qu’elle avait été commercialisée sur le « marché gris » discret où les agents recherchent des acheteurs potentiels en privé. Le marketing gris, également connu sous le nom de marketing discret, consiste à retenir des propriétés des portails grand public, ou parfois simplement à télécharger un bref aperçu avec des détails limités, un emplacement non spécifique et aucune image.

Le chanteur de Careless Whisper, décédé de complications cardiaques et hépatiques le jour de Noël en 2016 à l’âge de 53 ans, a payé 7,65 millions de livres sterling pour la propriété et y a passé la plupart de ses années de reclus. Il a vécu dans la propriété avec son partenaire pendant 13 ans, Kenny Goss jusqu’en 2009, et les célèbres amis du chanteur s’y sont régulièrement réunis pour des fêtes. L’essentiel de la fortune de 98 millions de livres sterling de George a été laissé à ses sœurs Melanie et Yioda.

Selon un rapport dans DailyMail, la maison a été vendue par le père de George, Kyriacos Panayiotou, et on pense que l’argent ira à sa famille.

La mannequin britannique Kate Moss, qui a une maison à côté de celle de Cameron, a révélé une fois qu’elle utilisait une échelle pour entrer dans le jardin de George afin qu’elle puisse y organiser des fêtes à la piscine avec sa fille Lila Grace. L’ancienne Spice Girl Geri Horner était un autre invité régulier de la propriété chic, tout comme la star du Spandau Ballet Martin Kemp et sa femme Shirley.