Pour les fans de George Michael, Noël sera toujours une période de troubles émotionnels.

Son emblématique Wham! chanson Last Christmas a enregistré la saison pendant plus de 35 ans.

Mais sa mort à 53 ans le jour de Noël, il y a quatre ans, projetera son ombre aussi longtemps.

Et pour les proches du chanteur, la perte le même jour l’an dernier de sa soeur bien-aimée Mélanie, 59 ans, a rendu cet anniversaire insupportablement poignant.

Andros Georgiou, un ami proche de George depuis l’enfance, dit qu’un tel alignement de la tragédie est en accord avec la vie de la star.

Il a déclaré: «Ils disent toujours qu’il y a un prix difficile à payer pour la célébrité – et cela a été un prix difficile.

«George a été maudit. Il a perdu l’amour de sa vie, Anselmo.

«Puis sa mère est morte. C’était son truc, il disait toujours: ‘Qu’est-ce que j’ai fait?’ »







La chanson de George Jésus à un enfant était un hommage à l’amant Anselmo Feleppa, un créateur de vêtements brésilien décédé en 1993, un an après le début de leur relation, à l’âge de 33 ans.

Et il a raconté avoir été «spirituellement écrasé» par la mort de sa mère Lesley, une danseuse, quatre ans plus tard.

Andros dit que la mort de George, d’une maladie cardiaque, et de Melanie – qui est tombée dans le coma diabétique – n’a fait qu’aggraver ce cycle de tragédie.

Il a dit: «C’est impossible, comment cela pourrait-il arriver? Mourir le même jour que ton frère, décédé trois ans auparavant.

«Je pense que la famille est maudite. Je n’arrive pas à comprendre.

Et il dit qu’il s’inquiète maintenant pour leur sœur aînée Yioda, 62 ans.

Il a dit: «J’avais envoyé un courriel à Mélanie avant de mourir. Je ne pouvais pas y croire quand j’ai entendu.

«Elle a souffert et n’avait pas beaucoup d’amis. George et elle étaient si proches.

«Maintenant, je m’inquiète pour Yioda. Je ne peux pas imaginer ce qui lui passe par la tête à Noël.

«Je sais ce qui me passe par la tête. Je déteste Noël. C’est une période horrible.







«Le dernier Noël est un disque tellement profond, il est joué partout. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous rappeler tout le temps de George.

Les deux copains avaient le même âge et Andros a passé une grande partie de sa jeunesse à tourner avec George.

Depuis qu’ils étaient enfants, leurs familles passeraient Noël ensemble – beaucoup plus heureux – et Andros a partagé des clichés réconfortants racontant leur temps ensemble au fil des ans.

Il a déclaré: «Nous étions ensemble chaque jour, depuis le premier jour – chaque album, depuis le premier Wham! enregistrer jusqu’à l’ancien album. Il m’a nommé président de son label Aegean, que nous possédions ensemble.

«Les gens ne se rendent pas compte, à part nos amis proches, c’était une fraternité. Cela semble fou, mais il est arrivé en premier – même avant ma femme.

«Elle a compris et elle a supporté cela pendant 24 ans. C’était la personne la plus importante pour moi. Chaque jour, je le sens dans ma vie.

George était également le parrain du fils d’Andros, James Kennedy, 28 ans, désormais star de la télé-réalité aux États-Unis.

Mais malgré la proximité du couple, ils s’étaient brouillés dans la décennie précédant la mort de George.

Andros, 58 ans, a toujours regretté de ne pas avoir correctement guéri leur rupture avant de mourir.







Il a dit: « Cela fait le plus mal, que je n’ai pas pu dire au revoir. »

Le seul endroit maintenant pour dire au revoir est au cimetière de Highgate à Londres – où la tombe de George n’est accessible qu’à la famille et aux amis.

Andros pense qu’il devrait y avoir un hommage approprié pour George où les fans peuvent également se souvenir de lui. Il a dit: «La pierre tombale a maintenant une croix dessus, mais il n’y a pas d’écriture. Il n’y a pas d’hommage, pas de mémorial.

«C’est comme s’il avait été oublié – il n’y a rien de prévu.

«Toutes les propriétés où il habitait ont été mises sur le marché ou ont été vendues. C’est tellement triste.

«Il n’y a nulle part où aller pour se souvenir de lui. C’est étrange. Je ne peux pas le comprendre. Il a même envisagé le financement participatif d’un mémorial qui commémorerait la musique dont on se souviendra toujours de George.

Il a dit: «J’aimerais faire une plaque de bronze de ses quatre disques principaux et la mettre au studio où il a enregistré son premier album.

«C’était le studio 2 des Sarm West Studios à Notting Hill, où la majeure partie de Faith a été enregistrée.







«Peut-être qu’avoir la plaque serait une bonne chose.

«Je crois que George aurait voulu cela pour les fans – il a toujours dit qu’il n’était rien sans ses fans.

«Je pense qu’il aurait aimé qu’ils aient quelque chose. Né Georgios Kyriacos Panayiotou, George est devenu célèbre dans les années 1980 avec Andrew Ridgeley dans Wham !, avant de se lancer en solo.

Il a ensuite vendu plus de 100 millions d’albums dans le monde.

Quatre de ses cinq albums sont allés à No1, tout comme sept singles – y compris son premier solo, Careless Whisper de 1984, enregistré pour le deuxième album de Wham!

Il a laissé la plupart de ses 97,6 millions de livres sterling à ses sœurs.

Mais alors que son écriture a remporté trois Ivor Novello Awards, George était inquiet de la célébrité et a toujours eu du mal avec l’impact que cela avait sur sa vie.

Il a dit un jour: «Je suis sûr que la plupart des gens ont du mal à croire que la célébrité peut vous rendre misérable. Après tout, tout le monde veut être une star.

«Je l’ai certainement fait et j’ai travaillé dur pour l’obtenir. Mais j’étais malheureux et je ne veux plus ressentir ça.







L’année dernière, la succession de George a publié la chanson posthume This Is How (We Want You To Get High).

Mais Andros n’a pas évalué la libération – et estime que George «se serait retourné dans sa tombe».

Maintenant, il envisage de sortir une série de morceaux qu’il a enregistrés avec George et son groupe Boogie Box High dans les 10 ans à partir de 1987.

Il comprend des reprises des Bee Gees ‘Stayin’ Alive et Space Oddity de David Bowie, ainsi que de nouveaux morceaux Galaxy, Golden Soul et Soul Boy.

Andros a expliqué: «Deux d’entre eux n’ont pas fait le Wham! album alors je les ai pris. Ils sont brillants et je veux que les fans les entendent.

«J’ai aussi quelques morceaux originaux que nous avons créés ensemble, environ cinq au total. Ils sont actuellement au stade du mixage – je prévois de les sortir en 2021. »

Il a dit: «J’avais dit à George que j’enregistrais ces reprises et que j’avais écrit quelques chansons. Il était tellement excité à ce sujet qu’il est venu au studio et a voulu s’impliquer – il a insisté pour qu’il fasse le chant.







«Nous avons passé un bon moment à le faire. Ce sont de bons souvenirs.

Quant à Noël, Andros sait qu’il aura toujours du mal.

Il a dit: «Pas un jour ne passe sans qu’il me vienne à l’esprit. J’ai parfois l’impression qu’il est toujours avec moi, me regardant. C’est réconfortant, mais en même temps m’amène aux larmes.

«Mais nous avons toujours sa musique – qui vivra éternellement. Je ferai tout mon possible pour garder sa mémoire vivante.