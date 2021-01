George Michael s’est enfin classé numéro un avec le morceau emblématique de son groupe Last Christmas débarquant à la première place convoitée.

La défunte icône, malheureusement décédée le lendemain de Noël en 2016, a décroché le premier numéro un de 2021 avec le populaire Wham! Piste.

C’est la première fois en 24 ans que la musique de George Michael se classe au premier rang, le titre précédent allant à son morceau Jesus To A Child en 1996.

Noël dernier avait jusqu’à présent été à la traîne derrière All I Want For Christmas de Mariah Carey alors que les airs de fête faisaient face à une augmentation du nombre d’auditeurs à Noël et au Nouvel An.

La piste emblématique a enfin atteint sa première place pour la première fois depuis Wham! a publié l’air en 1984.









Martin Talbot de la société Official Charts Company a confirmé la nouvelle passionnante que Wham! était finalement arrivé au numéro un.

«C’est un record fantastique pour Noël dernier. Quelques semaines seulement après Mariah Carey, tout ce que je veux pour Noël, c’est que vous avez atteint le numéro 1 après 26 ans d’attente, pour le Wham! air pour avoir son propre impact après si longtemps montre vraiment à quel point le public britannique aime ses classiques de Noël », a-t-il déclaré.

George avait écrit et produit la chanson Last Christmas après avoir été inspiré par une visite à sa maison d’enfance.

Son compagnon de groupe, Andrew Ridgeley, a récemment expliqué comment cet air inspirant est né.

Ecrivant pour MailOnline quelques années plus tôt, Andrew a révélé qu’il était resté impressionné lorsque George Micheal a joué pour la première fois la chanson.















«Nous sommes allés dans son ancienne chambre, la pièce dans laquelle nous avions passé des heures en tant qu’enfants à enregistrer des pastiches d’émissions de radio et de jingles, la pièce où il gardait un clavier et quelque chose sur lequel enregistrer ses étincelles d’inspiration, et il m’a joué l’introduction et la mélodie de chœur séduisante et mélancolique de ‘Last Christmas’ ‘, a écrit Andrew.

« C’était un moment d’émerveillement. »

Il a ajouté: «George avait fait de l’alchimie musicale, distillant l’essence de Noël en musique.







« Ajouter un texte qui racontait l’histoire de l’amour trahi était un coup de maître et, comme il l’a fait si souvent, il a touché les cœurs. »

Jusqu’à aujourd’hui, Last Christmas by Wham! avait été le single britannique le plus vendu à ne jamais avoir atteint le numéro un.

Andrew ainsi que les fans de George Michael accueilleront certainement les nouvelles passionnantes et attendues depuis longtemps.

En 2020, comme prévu, LadBaby a décroché son troisième numéro un de Noël – un titre seulement précédemment remporté par les Beatles et les Spice Girls.

