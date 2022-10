George, marié au premier regard, rompt son silence après son arrestation et sa séparation d’avril

MARIÉ À la première vue, la star George Roberts a rompu son silence après son arrestation.

Le conseiller financier de 40 ans s’est rendu sur Instagram ce soir pour remercier ses fans de leur soutien alors qu’il partageait un article sur la justice.

L’image disait: “La justice et le jugement sont souvent un monde à part.”

George a ajouté : « Merci du fond du cœur pour tous les messages de soutien. Je vous apprécie TOUS. #Etre gentil.”

Plus tôt ce mois-ci, The Sun a révélé que la police enquêtait sur George après que trois de ses ex-petites amies aient fait part de leurs inquiétudes.

Ses trois ex-petites amies récentes ont déposé des plaintes indépendantes auprès de la police au sujet de son comportement présumé « obsessionnel », « manipulateur » et « abusif ».

Ils sont horrifiés que Roberts ait pu épouser un inconnu dans la série.

Les femmes ont sonné l’alarme après l’avoir vu dans des bandes-annonces pour la série actuelle de l’émission de matchmaking E4 – mais disent que leurs affirmations ont été ignorées.

Roberts a été sélectionné par des experts pour participer à la série actuelle de l’émission et a épousé l’ex-Mme Grande-Bretagne April Banbury qu’il a rencontrée à l’autel pour la première fois.

La police du Met a déclaré au Sun: “Un homme de 40 ans a été arrêté dans le Worcestershire le jeudi 29 septembre, soupçonné de comportement contrôlant et coercitif.”





George a nié tout acte répréhensible et Channel 4 a pris la décision de continuer à figurer dans la populaire émission E4.

Les téléspectateurs ont été stupéfaits de voir George et April apparaître unis dans l’émission de retrouvailles.

Cependant, April a révélé plus tard qu’elle était célibataire et a déclaré aux fans: “Les traumatismes provoqués par cette émission m’ont fait réévaluer les choses. J’ai vraiment et je n’ai pas honte de l’admettre, je consulte un thérapeute depuis.