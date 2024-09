GEORGE LYNCH : Comment le culturisme dans les années 1990 a influencé mon jeu de guitare

Dans une nouvelle interview avec Greg Prato de Guitare ultimeguitariste légendaire George Lynch On lui a demandé comment le fait d’être un culturiste de compétition dans les années 1990 avait affecté sa capacité à jouer de la guitare : Il a répondu : « Oh, c’est sûr, oui. Je veux dire, dans une certaine mesure, je pense que cela m’a rendu plus fort. Je pense donc que cela a été bénéfique dans une certaine mesure. Mais j’ai aussi commencé à avoir ces crampes vraiment massives dans mes avant-bras. Des crampes statiques qui ne voulaient pas disparaître. Et j’en avais quand j’essayais de jouer quelque chose de long. Et j’ai dû essayer de faire différentes choses pour essayer de soulager cela. »

Il a continué : « Mais oui, c’était une conséquence de cela. Tout ce travail de musculation m’empêchait parfois de jouer. Pour chaque solo prolongé, mon bras gauche se contractait et ma main était comme une griffe. Elle était gelée. C’était vraiment effrayant. Et oui, ce n’était pas bon. J’en faisais vraiment trop. »

En 2010, Lyncher Il a qualifié son incursion dans le culturisme de « l’une des choses les plus stupides que j’ai jamais faites. Je me sentais tellement anti-musical », a-t-il déclaré. Revolver magazine. « Même les gars de VH1 « On se moquait de moi. Ça rend aussi le jeu difficile. Mais maintenant, je m’entraîne pour rester en forme. »

L’année dernière, George admis à En pleine floraison qu’il a pris des produits dopants pendant plusieurs années alors qu’il participait à des compétitions de culturisme.

« Les choses qui m’étaient imposées, celles que j’ai faites dans le culturisme, étaient pires pour ma santé que tout ce que j’avais fait dans le rock’n’roll », a-t-il déclaré.

On lui a demandé s’il utilisait des stéroïdes, Lyncher « Oh, oui. Absolument. Personne ne devient comme ça simplement en étant aspiré naturellement… C’est très, très courant. On ne peut vraiment pas concourir sans le faire. C’est vraiment malhonnête de l’appeler « sport » entre guillemets. C’est en fait un concours de drogue. Et c’est pourquoi cela me contrarie un peu à chaque fois que je vois un documentaire ou un article sur les culturistes. La première chose que je cherche, c’est : « Parlent-ils de l’éléphant dans la pièce ? » Non. Très rarement. »

Concernant l’impact de l’utilisation de drogues améliorant les performances, Lyncher « Tout d’abord, il y a toutes sortes de niveaux de stéroïdes. Le football, la plage et les bars, le genre de niveau où l’on fait un peu de ceci et de cela, juste pour avoir un avantage et avoir l’air bien pour les filles et impressionner leurs amis, se muscler pour le football et ce genre de choses. Ensuite, il y a le niveau suivant, qui consiste à rester sur ces cycles pendant des périodes prolongées, à faire plusieurs cycles et à les empiler. L’empilement signifie ajouter différents stéroïdes les uns sur les autres pour obtenir des effets complémentaires, des effets composés. Ensuite, vous passez à un autre niveau qui consiste à ajouter la croissance. Et la croissance est un tout autre niveau. Chaque fois que vous voyez l’un de ces pros, il prend également de la croissance. La croissance est une tout autre chose et elle vous amènera dans la zone des monstres. Elle éliminera la graisse et vous gagnerez du muscle comme un fou. Bien sûr, vous devez toujours vous entraîner, vous devez toujours suivre un régime. Mais vous ne pouvez pas obtenir ces corps bizarres ou même ces physiques admirables sans tricher. Et vous payez le prix de toutes ces tricheries… Il n’y a pas de passe-droit. Vous allez obtenir de grands avantages, vous vous sentirez bien, vous aurez fière allure, ce sera génial et ensuite vous allez payer pour cela. C’est un pacte faustien avec le diable. »

Lorsqu’on lui a demandé jusqu’où il était allé, Lyncher « Je n’ai jamais suivi de régime de croissance, d’insuline, d’IGF-1 ou quoi que ce soit de ce genre, des trucs de niveau professionnel. Mais j’ai fait des cycles sérieux. Je dirais que j’étais en quelque sorte dans la fourchette moyenne pendant un certain temps, pendant un bon nombre d’années. Et ce que cela peut vous faire, c’est que vous pouvez finir par avoir des problèmes cardiovasculaires et cardiaques, et certainement des problèmes articulaires. Vous voyez, ce que vous faites, c’est que vous construisez plus de fibres musculaires que vos tendons et vos articulations ne peuvent naturellement en supporter en raison de la conception particulière de votre corps. »

Il a expliqué : « Nous avons tous un point d’homéostasie, le point de consigne auquel notre corps souhaite se trouver, idéalement, naturellement, au niveau cellulaire. Et si vous continuez à le tromper pour obtenir un avantage, vous allez en payer le prix d’une autre manière. Il y a toujours un maillon faible à ce niveau. De nombreuses choses différentes peuvent se développer à cause de cela plus tard dans la vie. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il souffrait de douleurs cardiaques ou articulaires, Lyncher Français : a répondu : « Oui, les deux. Je gère tout plutôt bien parce que je fais un… Je ne dis pas que je suis un puriste, mais je fais un régime assez proche d’un… J’essaie, la plupart du temps, de suivre un régime alimentaire complet, biologique et à base de plantes, qui a été prouvé pour inverser les maladies cardiaques. Et je fais une alimentation à faible inflammation afin de pouvoir réduire la douleur et l’inflammation dans mes articulations et j’ai réussi à résoudre ce problème dans une très grande mesure simplement en faisant cela. Et en continuant à m’entraîner… Je fais plus de cardio et d’activités à faible impact. Je le fais toujours – pas de poids lourds, mais je fais toujours de la musculation, mais rien qui soit dommageable. Je veux toujours mettre du stress sur mes muscles et je veux au moins qu’ils ne s’atrophient pas en vieillissant. J’essaie donc de diminuer l’atrophie du muscle, ce qui est tout à fait normal en vieillissant. Donc oui, il y a toutes ces choses de bon sens que je fais maintenant pour me maintenir en forme. »