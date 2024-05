George Lucas obtient la Palme d’Or d’honneur au Festival de Cannes : regardez

Getty

Guerres des étoiles Le créateur George Lucas a reçu ce soir une Palme d’or d’honneur lors de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes.

Dans un moment poignant, Lucas a été rejoint sur scène par son ami de longue date, mentor et collaborateur, Francis Ford Coppola, qui a remis le prix. À l’arrivée de Lucas, la foule s’est levée et a ovationné le cinéaste pendant cinq minutes.

Coppola a déclaré sur scène : « Félicitations George, non seulement tes nombreux amis et moi sommes fiers de toi, mais le monde du cinéma tout entier l’est aussi. » Lucas a décrit le prix comme un « grand honneur » et a remercié Coppola et le festival.

Lucas (tout comme Coppola, dont Mégalopole première mondiale en compétition) était en ville cette semaine, pour une large discussion vendredi.

Sa relation avec Cannes remonte à son premier film, THX-1138qui a été sélectionné pour être projeté à la Quinzaine des Réalisateurs en 1971. Coppola l’a aidé à produire 1138 THX et le couple a continué à travailler ensemble sur le film réalisé et scénarisé par Lucas. Graffitis américains (1973) et plus encore.

Lorsqu’il a été initialement annoncé comme récipiendaire de l’honneur de ce soir, Lucas a déclaré : « Je suis revenu au festival à plusieurs reprises dans diverses fonctions en tant qu’écrivain, réalisateur et producteur. Je suis vraiment honoré de cette reconnaissance particulière qui compte beaucoup pour moi.

Selon le festival, « Dès son premier long métrage, George Lucas a mis en scène les thèmes qui lui sont chers : la science-fiction pour dénoncer une société de surveillance, l’amour pour combattre le destin et le conformisme, le renversement des valeurs morales pour remettre en question le rôle du bien et du conformisme. mal. »

Le magnum opus de Lucas, qui se déroule dans une galaxie lointaine, très lointaine, a commencé dans les années 1977. Star Wars : Épisode IV – Un nouvel espoirqui a ensuite lancé une franchise pas comme les autres dans l’histoire et influencé les cinéastes du monde entier.

Le festival a qualifié la franchise de « Une odyssée intergalactique visionnaire qui a réinventé les codes des genres cinématographiques dans le cadre du mouvement New Hollywood… Guerres des étoiles n’est rien de moins que la mythologie, une étude qui fascine George Lucas depuis ses études universitaires, par la construction de personnages et d’intrigues et par l’étendue de sa portée culturelle.

« Comme Tolkien en littérature, il imaginait un univers, avec sa géographie, ses populations, ses langues, ses valeurs morales et même ses véhicules. Cette ambition exceptionnelle, qui a d’abord effrayé les producteurs de la 20th Century Fox et entraîné une post-production épuisante, n’en a pas moins été la recette d’un succès sans précédent : le film a captivé les foules américaines et est devenu un phénomène socio-culturel mondial, qui perdure encore aujourd’hui. »

Les films crédités de Lucas sont allés à Cannes quatre fois : 1138 THX en 1971, Star Wars, épisode III – La revanche des Sith en 2005, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal en 2008 et Indiana Jones et le cadran du destin en 2023 (il n’était pas présent l’année dernière).

Lucas a résumé un axiome de sa carrière plus tôt cette semaine : « Je suis un gars têtu et je ne voulais pas qu’on me dise comment faire mes films. »