George Lucas et Mark Hamill rendent hommage à l’acteur

« J’adore faire partie de ce mythe » – James Earl Jones parle de son rôle de doubleur de Dark Vador

Le créateur de Star Wars, George Lucas, a rendu hommage à « l’incroyable acteur » James Earl Jones, la voix de Dark Vador, après sa mort à l’âge de 93 ans. Dans une déclaration, Lucas a décrit Jones comme « une voix unique, tant sur le plan artistique que spirituel ». « Pendant près d’un demi-siècle, il a été Dark Vador, mais le secret de tout cela est qu’il était un être humain magnifique », a déclaré le réalisateur. « Il a donné de la profondeur, de la sincérité et du sens à tous ses rôles, parmi les plus importants étant celui d’époux dévoué de feu Ceci et de papa de Flynn. « James manquera à beaucoup d’entre nous… amis et fans. »

« Repose en paix papa »

Jones était surtout connu pour avoir donné au super-vilain de Star Wars, Dark Vador, sa voix grave distinctive, et a également joué dans des dizaines d’autres films, notamment Field of Dreams, Coming To America, Conan le Barbare et Le Roi Lion. Mark Hamill, qui a joué le fils de Vador, Luke Skywalker, a posté « RIP papa » sur X avec un emoji cœur brisé. Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm, a ajouté : « James Earl Jones est l’un des acteurs les plus polyvalents et les plus talentueux de notre époque, avec une œuvre emblématique au cinéma, au théâtre et à la télévision. « Le baryton menaçant qu’il a apporté à Dark Vador sera à jamais aimé par les fans et considéré comme l’une des plus grandes performances de méchant du cinéma. « Sa présence imposante à l’écran et sa personnalité chaleureuse en dehors de l’écran nous manqueront énormément. »

Getty Images James Earl Jones a reçu un doctorat honorifique en arts de l’Université Harvard en 2017

Jones était également aimé par des millions de personnes pour avoir prêté sa voix à Mufasa dans le film d’animation classique de Disney, Le Roi Lion. Bob Iger, directeur général de Disney, a déclaré : « De la douce sagesse de Mufasa à la menace menaçante de Dark Vador, James Earl Jones a donné la parole à certains des plus grands personnages de l’histoire du cinéma. » Il a ajouté : « Les histoires qu’il a données vie avec une présence unique et une véritable richesse d’esprit ont laissé une marque indélébile sur des générations de publics. » L’acteur Matthew Broderick, qui a prêté sa voix à Simba dans Le Roi Lion, a déclaré au magazine People:« J’ai eu la chance de travailler avec James Earl Jones. De l’avoir vu jouer mon père, mon roi ! Et d’apprendre à le connaître un peu mieux. »

Écriture sur X, La star de Star Trek, George Takei, a posté:« Un grand esprit et une voix sans limites et unique nous ont quittés. « James Earl Jones est décédé et il est retourné dans l’au-delà. « Nous sommes tous profondément touchés par sa perte, et nous pleurons collectivement son décès et rendons hommage à son œuvre remarquable. » L’acteur de Star Trek LeVar Burton a écrit sur X« Il n’y aura jamais d’autre combinaison particulière de grâces. »

Getty Images Earl Jones était aussi une star de la scène

Kevin Costner, qui a partagé la vedette avec Jones dans Field of Dreams, publié sur Instagram:« Cette voix tonitruante. Cette force tranquille. La gentillesse qu’il dégageait. On pourrait dire tant de choses sur son héritage, alors je dirai simplement combien je suis reconnaissant qu’une partie de celui-ci inclue Field of Dreams. » L’actrice oscarisée Octavia Spencer a écrit sur Instagram que « la voix et le talent de Jones resteront toujours dans les mémoires » et que « légendaire ne suffit même pas à décrire ses rôles emblématiques et son impact sur le cinéma à jamais ». L’acteur américain rend également hommage Colman Domingo a écrit sur X: « Merci cher James Earl Jones pour tout. Vous êtes un maître dans votre domaine. Nous comptons sur vos épaules. Reposez-vous maintenant. Vous nous avez donné le meilleur de vous-même. » Crystal Minkoff, l’épouse du co-réalisateur du Roi Lion, Rob Minkoff, a publié sur Instagram une photo de Jones tenant une statue de Mufasa, avec les mots : « Repose en paix, M. Jones. Vous avez réalisé le rêve d’un jeune animateur en acceptant le rôle de Mufasa. « Merci pour tout ce que tu as fait pour Rob. Ta mémoire perdurera. »

« Autorité, grâce et décorum »