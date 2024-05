George Lucas en a assez des gens qui disent l’original Guerres des étoiles les films ne sont pas diversifiés. S’exprimant à Cannes alors qu’il se prépare à recevoir une Palme d’Or d’honneur lors de la cérémonie de clôture du festival ce week-end, Lucas a répondu à ces critiques. « Ils disaient : ‘Ce sont tous des hommes blancs.’ Je dirais que non. La plupart des gens sont des extraterrestres », a-t-il déclaré, selon Personnes. Lucas continue en faisant référence à des personnages de couleur notables de la série comme Lando Calrissian de Billy Dee Williams et Mace Windu de Samuel L. Jackson, comme exemples de la diversité de la série. Il a également noté que les messages contre la discrimination font partie du problème, dans la manière dont les droïdes sont traités. « L’idée est que vous êtes censé accepter les gens tels qu’ils sont, qu’ils soient grands et poilus ou qu’ils soient verts ou autre. L’idée est que tous les gens sont égaux », a-t-il déclaré. Construit dans Guerres des étoiles, a-t-il dit, c’est l’idée selon laquelle « les gens font toujours de la discrimination contre quelque chose, et tôt ou tard, c’est ce qui va arriver. Nous commençons déjà avec l’IA en disant : « Eh bien, nous ne pouvons pas faire confiance à ces robots. »