George Lucas défend le casting majoritairement blanc de la trilogie originale et des préquelles de « Star Wars »

Le réalisateur de 80 ans, qui a écrit et réalisé lui-même l’aventure fantastique originale de 1977 avant de confier les rênes du reste de sa trilogie à d’autres cinéastes, est revenu au fauteuil du réalisateur pour trois entrées préquelles pas si populaires commençant en 1999.

« Ils disaient : ‘Ce sont tous des hommes blancs' » Lucas a dit, par Variety . « La plupart des gens sont des extraterrestres ! L’idée est que vous êtes censé accepter les gens tels qu’ils sont, qu’ils soient grands et poilus, qu’ils soient verts ou autre. L’idée est que tous les gens sont égaux.

« Il est extrêmement improbable qu’il y ait des créatures aussi semblables à nous que les créatures dominantes de Star Wars, et il y a tout un tas d’autres choses – elles sont toutes blanches », a-t-il déclaré dans « The Tonight Show » en 1978. « La peau de tous les humains… curieusement, est [white].»

Les personnages noirs de « Star Wars » incluent Lando Calrissian (Billy Dee Williams) et Mace Windu (Samuel L. Jackson). Jar-Jar Binks, un extraterrestre CGI, a également été joué par l’acteur noir Ahmed Best, et le méchant Dark Vador a été exprimé par James Earl Jones.