George Lucas a coupé Obi-Wan Death Twist de « Star Wars : Phantom Menace »

Aimez-le ou détestez-le, « Star Wars : Épisode I – La Menace Fantôme » est au moins largement apprécié pour son casting d’Ewan McGregor dans le rôle du jeune Obi-Wan Kenobi. UN entretien récent avec le concepteur et scénariste de « Star Wars » Iain McCaig (via StarWars.com) pour marquer le 25e anniversaire de « La Menace Fantôme » révèle que George Lucas prévoyait à l’origine une tournure explosive pour le film. L’Obi-Wan de McGregor et le Qui-Gon de Liam Neeson ont été initialement échangés, ce qui signifie que Neeson jouait le véritable Obi-Wan et que le véritable Obi-Wan est donc mort.

« Pendant un certain temps, le Jedi plus âgé s’appelait Obi-Wan et le Jedi plus jeune s’appelait Qui-Gon », a déclaré McCaig. « C’était très poignant qu’à la fin, alors qu’Obi-Wan meurt et que Qui-Gon bat Dark Maul et reste avec son maître alors qu’il décède, il assume non seulement la quête de son maître, mais il prend également son nom. Qui-Gon devient Obi-Wan.

« C’est pourquoi, quand vous voyez Alec Guinness dans « Un nouvel espoir », il baisse sa capuche et dit : « Obi-Wan ? Maintenant, c’est un nom que je n’ai pas entendu…’ », a ajouté McCaig. « Parce qu’il n’est pas Obi-Wan, c’est Qui-Gon. Et juste à la fin, George l’a changé.

McGregor jouait toujours la version plus jeune d’Alec Guinness, à l’origine du rôle d’Obi-Wan dans « Star Wars : Un nouvel espoir » de 1977, mais les origines du personnage allaient à l’origine être profondément bouleversées dans « La menace fantôme ». » Que le personnage soit réellement Qui-Gon et adopte le nom de son défunt mentor Jedi aurait été l’une des plus grandes révélations de « Star Wars » dans l’histoire de la franchise. Lucas a changé de cap avant le début du tournage.

McGregor a repris le rôle d’Obi-Wan dans deux suites de « Star Wars » : « L’Attaque des Clones » de 2002 et « La Revanche des Sith » de 2005. Il dirigera ensuite la série Disney+ « Obi-Wan Kenobi » deux décennies plus tard, et il s’est montré ouvert lors d’interviews lorsqu’on lui a demandé son intérêt à réaliser une deuxième saison, bien que la série ait été conçue à l’origine comme une série limitée.

« J’espère vraiment que nous en ferons un autre », a déclaré McGregor. GQ britannique avant la diffusion de la finale en 2022. « Si je pouvais en faire un de temps en temps, j’en serais simplement heureux. »

« Obi-Wan Kenobi » est diffusé sur Disney+. Rendez-vous sur Le site de Star Wars lire l’interview de McCaig dans son intégralité.