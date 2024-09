George Lopez explique pourquoi il attribue son succès à Sandra Bullock

George Lopez a bâti une carrière phénoménale à Hollywood au fil des années, mais il y a une personne à qui il doit tout son succès.

L’acteur-producteur-comédien a admis dans un récent épisode de la Politique avec Gavin Newsom, Marshawn Lynch et Doug Hendrickson podcast qu’il « ne serait personne sans [Sandra Bullock].”

Lopez se souvient avoir traversé une période difficile dans les années 1990, « buvant beaucoup, acte terrible », lorsqu’il a presque eu sa première altercation avec Bullock.

« J’étais à Austin [Texas] et Sandra Bullock vivaient à Austin et [Dave] Chappelle était venu la semaine précédente. Et le manager du club est venu me voir et m’a dit : « Je pense que Sandra Bullock va venir. Elle a appelé, elle va venir », a-t-il déclaré. Lopez contre Lopez La star s’est souvenue. « Je me suis dit : « Mec, je ne veux pas qu’elle me voie comme ça. » Vous savez, je ne la connaissais même pas. Je me suis mis à genoux dans cette putain de salle verte et j’ai dit : « S’il te plaît, s’il te plaît « Ne la laisse pas faire. »

Le comédien a déclaré qu’il « souhaitait qu’elle ne vienne pas », ce qui a finalement été accordé, puisque Bullock n’a finalement pas pu assister à son spectacle ce soir-là.

Mais un an et demi plus tard, leurs chemins se sont à nouveau croisés alors que Bullock travaillait sur le développement d’une émission de télévision latino et avait demandé à voir Lopez. « J’avais déjà un peu nettoyé mes affaires, et puis elle m’a vu et m’a dit : ‘Viens dans mon bureau’ », se souvient-il.

Le couple a parlé pendant trois heures de l’émission qui est finalement devenue la sitcom à succès de Lopez sur ABC. Georges Lopezdont Bullock a été le producteur exécutif.

« Je lui ai dit : « Hé, tu sais, ce que tu vas essayer de faire n’a jamais été fait avec succès, et si je ne te revois plus jamais ou quoi qu’il arrive, je veux juste te dire merci », a-t-il déclaré. Scarabée bleu L’acteur a raconté leur conversation. « Personne n’avait jamais cru en moi, et elle m’a dit : « Pourquoi ne te soucies-tu pas d’être drôle, et pourquoi ne me laisses-tu pas m’occuper de tout le reste ? » »

Après la réunion, Lopez a déclaré qu’il était monté dans sa voiture pour partir et qu’il était « en larmes ».

« Elle a changé le cours de ma vie et de celle de tous les membres de ma famille », a ajouté Lopez. « Et ce, uniquement parce qu’elle me trouvait drôle. »

Georges Lopez La série a duré six saisons, de 2002 à 2007. En plus de la production exécutive, Bullock ferait également des apparitions occasionnelles dans la sitcom.