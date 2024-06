George Lopez dénonce le casino « inadéquat » où il a terminé son spectacle plus tôt

George Lopez riposte contre la salle où il a terminé plus tôt son spectacle à guichets fermés en raison du chahut des membres de la foule.

Casino de Montagne d’Aigle a révélé vendredi que le comédien de 63 ans avait quitté son émission 30 minutes avant la fin prévue et a blâmé son équipe de sécurité qui aurait pu « facilement escorter tous les chahuteurs ».

Le casino a déclaré que Lopez « avait laissé tomber ses fans et vendu son public » en partant tôt.

Le représentant de Lopez a répondu aux affirmations du casino dans une déclaration au Post.

« C’est le travail du lieu ou du casino d’offrir une bonne expérience à la fois à l’artiste et aux fans, mais le casino a échoué à cet égard », a déclaré un porte-parole de Lopez.

« Le public était saturé et indiscipliné, et le personnel du casino n’était pas en mesure d’offrir une expérience sûre et agréable à l’artiste et aux invités. L’équipe de sécurité personnelle de George a travaillé avec le personnel de sécurité du site pour maintenir l’ordre, assurer la sécurité et expulser les individus perturbateurs.

« Malheureusement, l’équipe de sécurité du casino n’était pas adéquate pour accomplir cette tâche », a poursuivi le représentant. « George n’est pas obligé de se produire dans un environnement dangereux. Il regrette que ceux qui sont venus voir le spectacle n’aient pas pu le faire. »

Le Post a contacté Eagle Mountain Casino pour obtenir ses commentaires.

Le casino, situé à Porterville, en Californie, et pouvant accueillir 2 000 personnes, a publié une déclaration concernant l’émission de Lopez sur Facebook Vendredi, et a déclaré qu’il n’était pas nécessaire que la star de « Blue Beetle » parte plus tôt.

« Il aurait pu nous donner l’opportunité de permettre à notre sécurité et à notre équipe d’escorter tous les chahuteurs, puisque sa propre sécurité privée ne l’a pas fait », a déclaré le lieu. « George a décidé de ne pas continuer le spectacle et de partir. »

Une réunion préalable au spectacle aurait également eu lieu pour élaborer un plan au cas où des perturbateurs parviendraient à interrompre le spectacle.

Les fans sur les réseaux sociaux ont affirmé que la personne qui avait interrompu l’émission n’était pas un chahuteur, mais plutôt des personnes montrant leur soutien à Lopez.

« Ce n’était pas comme si 100 personnes le chahutaient », a affirmé une personne sur Facebook. «Peut-être 4 ans. Tout ce que c’était, c’était des gens qui criaient que nous t’aimons et faisaient référence à de vieilles blagues. Rien de mal, à mon avis, ne s’est produit ce soir pour que George Lopez se retire !!

« ‘Puis-je t’offrir un verre’, c’est tout ce qu’elle t’a dit », a déclaré un utilisateur. commenté sous un post de Lopez sur X, anciennement Twitter.

Les employés du casino ont également partagé leur frustration face au fiasco.

«Il a fallu à mon équipe des installations et à moi-même 3 jours de minuit à 8 heures du matin (deux fois) pour installer le centre d’événements pour ce type. Et les deux fois, il a renoncé à nous et à notre casino », a commenté le superviseur de la maintenance des installations du casino. « J’espère que nous ne le ramènerons jamais. »

Les fans ont payé au moins 65 $ pour voir Lopez au Eagle Mountain Casino.

La star des « Schtroumpfs 2 » avait déjà dû annuler son spectacle sur place le 20 avril en raison d’une urgence médicale, qui avait fixé vendredi soir la date de pluie.