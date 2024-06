George Lopez dans la guerre des mots après son départ anticipé du casino

Chris Haston/NBC

George Lopez a interrompu vendredi son spectacle à guichets fermés dans un casino californien et échange désormais des accusations avec le lieu concernant les chahuteurs.

Le New York Post rapporte tLe comédien de 63 ans a quitté son concert au Eagle Mountain Casino de Porterville, en Californie, environ 30 minutes plus tôt.

L’équipe de Lopez a depuis riposté contre le casino.

« C’est le travail du lieu ou du casino d’offrir une bonne expérience à la fois à l’artiste et aux fans, mais le casino a échoué à cet égard. Le public était surchargé et indiscipliné, et le personnel du casino était incapable d’offrir une expérience sûre et agréable à l’artiste et aux invités », a déclaré un responsable du casino. le porte-parole de Lopez a déclaré à TMZ.

« L’équipe de sécurité personnelle de George a travaillé avec le personnel de sécurité du site pour maintenir l’ordre, assurer la sécurité et expulser les individus perturbateurs. Malheureusement, l’équipe de sécurité du casino n’était pas adéquate pour accomplir cette tâche. George n’est pas obligé de se produire dans un environnement dangereux. Il regrette que ceux qui sont venus voir le spectacle n’aient pas pu le faire. »

Le casino avait une vision différente.

« Ce soir, George Lopez a déçu ses fans et a vendu son public en sortant et en terminant son spectacle 30 minutes plus tôt », a déclaré le casino dans un communiqué. Publication Facebook.

Le lieu a affirmé que l’équipe de sécurité privée de Lopez aurait pu « facilement escorter tous les chahuteurs ».