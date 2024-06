George Lopez attribue la sortie anticipée d’une émission de comédie de casino à la foule

George Lopez a quitté une comédie en tête d’affiche 30 minutes plus tôt vendredi, mais les raisons sont controversées.

« Ce soir, George Lopez a déçu ses fans et a vendu son public en sortant et en terminant son spectacle 30 minutes plus tôt », peut-on lire sur la page Facebook du Eagle Mountain Casino de Californie. posté vendredi. Ils ont également proposé des remboursements à toute personne présente.

L’équipe de Lopez affirme que la sortie était due à une foule « indisciplinée » qui a fait que le comédien ne se sentait « pas en sécurité ».

Araya Doheny/Getty



« C’est le travail du lieu ou du casino d’offrir une bonne expérience à la fois à l’artiste et aux fans, mais le casino a échoué à cet égard », a déclaré un porte-parole de Lopez. dans une déclaration au Poste de New York. « Le public était saturé et indiscipliné, et le personnel du casino n’était pas en mesure d’offrir une expérience sûre et agréable à l’artiste et aux invités. »

Le représentant de Lopez a poursuivi : « George n’est pas obligé de se produire dans un environnement dangereux. Il regrette que ceux qui sont venus voir le spectacle n’aient pas pu le faire. »

Les représentants de Lopez n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires supplémentaires d’EW.

Quelque chose ne va pas, cependant, car Eagle Mountain Casino conteste ce récit des événements. Dans un communiqué publié sur son site Internet Après la réponse du comédien, les représentants du casino ont déclaré que « les affirmations d’invités indisciplinés ne sont pas cohérentes avec les images et la surveillance du casino ». Au lieu de cela, ils affirment que les preuves suggèrent que toutes les explosions étaient affectueuses plutôt que désobligeantes. Et en tout cas, la salle affirme que Lopez et son équipe ne les ont pas alertés d’aucune perturbation avant le départ soudain.

« Bien que nous ayons vu des invités crier, nous voyons des enregistrements montrant ceux qui disent ‘nous vous aimons’, ‘pouvons-nous vous offrir un verre’, etc. Nous savons également que lors d’une émission d’humour, il y a probablement aussi des explosions que la sécurité du casino aurait été heureux de résoudre le problème si un problème avait été signalé », a déclaré le directeur adjoint du casino, Tiffani Sahagun, dans un communiqué.

Lopez devait initialement se produire au casino le 20 avril, mais a annulé à la dernière minute, selon le casino. Puisqu’il a évoqué une urgence médicale et a indiqué une date de rattrapage au 7 juin, « le casino a soutenu l’artiste et lui a souhaité bonne chance », selon leur communiqué. Mais ils ne pensent pas qu’il ait rendu sa bonne foi.

« M. Lopez ou sa sécurité privée avaient toutes les chances d’informer l’équipe du casino s’ils voulaient qu’un invité soit escorté et ils ne l’ont pas fait », indique le communiqué du lieu. « Les deux premiers intervenants, également comédiens, n’avaient eu aucune inquiétude ou problème, ce fut donc un choc pour tous ceux qui étaient présents. »