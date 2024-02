George Latimer, soutenu par l’AIPAC, déclare que Jamaal Bowman prend l’argent du Hamas

Chez un noir Lors de l’événement du Mois de l’histoire à New Rochelle ce week-end, George Latimer a déclaré que le représentant Jamaal Bowman, DN.Y., qu’il défie lors d’une primaire démocrate, prenait de l’argent au groupe militant palestinien Hamas, une organisation terroriste étrangère désignée par les États-Unis. Mardi, la campagne de Bowman menacé de poursuivre Latimer pour diffamation suite à ces propos et lui a demandé de les retirer.

Les commentaires de Latimer sont intervenus lorsqu’un électeur, qui a demandé l’anonymat pour des raisons de sécurité personnelle, a approché le challenger démocrate avec deux questions : pourquoi se présentait-il et pourquoi prenait-il de l’argent au Comité des affaires publiques américano-israéliennes ? L’AIPAC l’avait recruté pour briguer le siège du Congrès et, comme The Intercept l’avait précédemment rapporté, il est le plus grand bailleur de fonds de la campagne de Latimer.

Lorsque l’électeur a déclaré que Latimer « prenait de l’argent au diable », Latimer a répondu que Bowman aussi – que le président sortant « prenait de l’argent au Hamas ».

L’accusation incendiaire a eu lieu lors d’une primaire démocrate au cours de laquelle l’AIPAC joue un rôle démesuré en essayant d’évincer un membre progressiste du Squad. La quête du lobby israélien phare visant à renverser les candidats démocrates sortants et à les remplacer par des candidats centristes et modérés qui soutiennent vigoureusement Israël est devenue le thème le plus important de la saison primaire de 2024.

“Il est tout à fait inquiétant et dangereux qu’il ait doublé ses commentaires islamophobes”, a déclaré Bowman dans une déclaration à The Intercept. « Il devrait s’excuser auprès d’une communauté qu’il continue de vilipender et de mettre en danger, et non redoubler de haine. »

Latimer avait offert son flanc contre Bowman avec peu de preuves. Contesté sur le commentaire, qui a été signalé pour la première fois par le site Web Westchester noir, l’électeur a demandé à Latimer de fournir une preuve et Latimer a pris son courrier électronique. AJ Woodson, qui dirige Black Westchester et a écrit l’article, a confirmé le récit des propos de l’électeur, dont Woodson a été témoin à plusieurs mètres de distance.

Latimer a ensuite envoyé à l’électeur un lien vers un article » du site d’information de droite Washington Free Beacon avec le titre « Ils ont approuvé le terrorisme du Hamas ». Ensuite, ils ont organisé une grande collecte de fonds pour Jamaal Bowman et Cori Bush. Bien que l’article souligne les remarques controversées faites à propos de l’attaque du Hamas du 7 octobre par des groupes liés aux donateurs de la campagne (une organisation, par exemple, a déclaré que les actes de résistance ne devraient pas être condamnés), il n’allègue pas qu’aucun des participants à la collecte de fonds soit lié. au Hamas de quelque manière que ce soit.

Interrogé par la presse sur ses allégations, Latimer n’a pas nié ces propos et a de nouveau cherché à lier Bowman au Hamas. “Permettez-moi de remettre les pendules à l’heure : mon adversaire prend de l’argent à ceux qui soutiennent le terrorisme du Hamas, à ceux qui tentent de justifier le meurtre d’enfants, l’enlèvement d’otages civils et le viol de femmes comme des actes de ‘résistance'”, a déclaré Latimer. a déclaré dans une déclaration à Ville et État. (Latimer n’a pas répondu à la demande de commentaire de The Intercept.)

Les républicains pour Latimer

Les commentaires de Latimer faisaient partie d’une stratégie de sa campagne et de l’AIPAC visant à attiser la peur au sujet de Bowman parmi les résidents juifs de Westchester, a déclaré l’électeur qui a confronté le candidat.

“C’est un peu comme la version nord-est de la stratégie sud.”

«C’est un peu comme la version nord-est de la stratégie sud», ont-ils déclaré. “Maintenant, la stratégie de Latimer, ou plutôt la stratégie de l’AIPAC, consiste à lier les progressistes qui pourraient vouloir un cessez-le-feu et qui reconnaissent que ce qui se passe à Gaza est terrible, à les lier de manière raciste au Hamas, alors que ce n’est pas ce qu’ils sont engagés. dans.”

Woodson, l’écrivain de Black Westchester, était vendeur lors de l’événement de New Rochelle et a déclaré qu’il avait également parlé à Latimer de sa frustration face au fait que sa campagne courtisait les électeurs républicains.

L’AIPAC a soutenu la campagne de Latimer quelques jours seulement après qu’il ait organisé une collecte de fonds organisée par un donateur républicain qui soutenait l’ancien président Donald Trump. Un donateur de l’AIPAC a également encouragé les républicains juifs à changer de parti pour voter aux primaires contre Bowman.



“Je suis contre les républicains qui demandent à tous leurs membres de s’inscrire comme démocrates afin de pouvoir voter contre Bowman à la primaire démocrate”, a déclaré Woodson. « Si les démocrates estiment que Latimer est le bon candidat, alors ils devraient être libres de voter pour lui sans interférence extérieure de centaines ou de milliers d’électeurs républicains lors de la primaire démocrate. »

L’AIPAC a intensifié ses attaques contre les membres du Congrès qui ont critiqué le soutien militaire américain à Israël et voté en faveur d’une résolution de cessez-le-feu introduite en octobre. Bowman est l’une des principales cibles de l’AIPAC ce cycle, avec d’autres membres de l’équipe, dont les représentants Cori Bush, D-Mo. ; Rashida Tlaib, D-Mich.; et Ilhan Omar, D-Minn.

Le groupe de pression israélien a joué un rôle plus important dans les élections au Congrès au cours des derniers cycles et a lancé un Super PAC qui prévoit de dépenser 100 millions de dollars contre le Squad cette année. Au cours du cycle 2020, l’AIAPC a soutenu plus de 100 républicains qui ont voté pour annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020.