George Latimer, le maire de St. Paul ayant exercé le plus longtemps, est enterré

George Latimer, le le maire de St. Paul ayant exercé le plus longtempsdevait être inhumé lundi après une messe catholique à l’église de l’Assomption au centre-ville de Saint-Paul.

Latimer, un avocat spécialisé en droit du travail qui a été maire de la capitale de 1976 à 1990, était connu comme un dirigeant grégaire et bienveillant dont les réalisations dans le domaine juridique n’ont jamais éclipsé ses interactions quotidiennes pleines de plaisanteries avec les résidents ordinaires.

Cela dit, « il n’était pas indifférent à lui-même », a plaisanté l’ancien maire de St. Paul, Chris Coleman, aujourd’hui directeur général de Twin Cities Habitat for Humanity, qui a prononcé l’éloge funèbre de Latimer.

Coleman se souvient du penchant de Latimer pour les voyages en famille avec plusieurs petits-enfants en remorque, et des dîners de famille à la maison Latimer marqués par des débats polis et de lourdes portions de viande rouge.

« Chaque opinion était respectée », a déclaré Coleman. « Il partait du principe que vous aviez un cerveau et il voulait que vous l’utilisiez… un homme qui aimait tellement les épouses de ses enfants qu’il les considérait comme ses propres enfants. »

« Quand j’avais une décision difficile à prendre à la mairie, George était le premier que j’appelais », a déclaré Coleman. « Lorsqu’il m’appelait, il me disait : « Le maire est grand, voici le maire est petit. » »

Période de changement

Latimer a exercé ses fonctions d’élu pendant une période de profonds changements démographiques à St. Paul et dans tout le pays. Les familles blanches de la classe moyenne ont commencé à quitter les zones urbaines pour les banlieues dans les années 1970, emportant avec elles des emplois et d’autres opportunités. Après la guerre du Vietnam, les réfugiés Hmong se sont installés à St. Paul en trois grandes vagues.

Latimer a pris des mesures pour protéger le Landmark Center de Rice Park et d’autres bâtiments anciens menacés de démolition pendant une période de déclin démographique, a déclaré Coleman, et son dévouement au renouvellement urbain du centre-ville a conduit à la construction de certains des immeubles de bureaux les plus reconnaissables de la ville.

Ses décisions n’ont pas toutes été bien accueillies. Lorsque les habitants de Snelling Avenue se sont opposés au projet de Hubert Humphrey Job Corps Center – un programme de formation professionnelle en résidence pour adolescents en difficulté – Latimer a ignoré les menaces de vote contre lui, a déclaré Coleman.

« Les gens étaient tout simplement méchants », se souvient Joe Nathan, un défenseur de la formation des jeunes qui a dirigé deux des campagnes politiques de Latimer, dans une brève interview.

Latimer, connu pendant son mandat d’élu pour apprécier les beuveries sociales dans les bars du centre-ville, s’est un jour endormi dans sa voiture devant l’hôtel de ville, ce qui a incité un officier de police de St. Paul inquiet – Melvin Carter II, père du maire actuel – à le reconduire chez lui.

Lorsque les médias ont eu vent de l’affaire, a déclaré Coleman, Latimer a rapidement avoué avoir fait une sieste en public et a fait l’éloge de l’officier. Il a intelligemment évité le type de scandale qui aurait pu éclater « sur plusieurs mois », a déclaré Coleman.

Coleman a noté que Latimer avait prononcé l’éloge funèbre lors de la messe funéraire de son propre père – l’ancien chef de la majorité du Sénat du Minnesota, Nick Coleman, Sr. – et avait demandé à Coleman de faire de même pour lui.

Étaient également présents dans la salle paroissiale bondée, la sénatrice américaine Amy Klobuchar, le maire de Saint Paul Melvin Carter et l’ancien maire Jim Scheibel.

Parmi les titres qu’a occupés Latimer au fil des décennies, il a été régent à l’Université du Minnesota, doyen de la faculté de droit de l’Université Hamline, sous-secrétaire au logement et au développement urbain pendant l’administration Clinton, président du National Equity Fund, président de la National League of Cities et membre du conseil d’administration de l’école publique St. Paul.

Il a également été nommé professeur distingué au Macalester College, arbitre du travail et membre de nombreux conseils et comités bénévoles.

J’ai grandi dans la classe ouvrière de Schenectady, New York

Le plus jeune de trois garçons, Latimer a grandi dans la classe ouvrière de Schenectady, New York. Sa famille tenait une épicerie de quartier et une charcuterie appelée « Latimer’s », ce qui évoquera plus tard de bons souvenirs de sa mère préparant de grandes quantités de salade de pommes de terre dans l’arrière-boutique du magasin, selon sa nécrologie payante.

Il a ensuite obtenu son diplôme de la Columbia Law School et a trouvé un emploi dans un cabinet d’avocats du Minnesota avant de se présenter au conseil scolaire de St. Paul.

Latimer, qui entré dans un hospice en 2022 seulement pour « obtenir son diplôme » après plusieurs mois, décédé le 18 août au campus senior d’Episcopal Homes sur University Avenue à St. Paul, où il avait élu domicile en 2014, la même année où la ligne verte du métro léger a été inaugurée devant ses portes. Il avait 89 ans.

Latimer a été précédé dans la mort par ses frères, William et Philip, et son épouse de 47 ans, Nancy Moore Latimer. Il laisse dans le deuil cinq enfants et 11 petits-enfants. Sa nécrologie payante indique qu’il laisse également dans le deuil son ami de longue date, Dusty Mairs, qui pendant des années lui rendait visite quotidiennement et lui apportait plusieurs journaux imprimés, l’un de ses passe-temps favoris.

