George Lamming, célèbre romancier caribéen, décède à 94 ans

George Lamming, un auteur barbadien qui a placé l’héritage du colonialisme au centre de ses romans et essais lyriques, acquérant la réputation d’être l’un des meilleurs écrivains caribéens de sa génération, est décédé le 4 juin dans une maison de retraite à Bridgetown, la capitale de son pays. Il avait 94 ans. Sa mort a été annoncée par Mia Mottley, la première ministre de la Barbade. « Partout où George Lamming est allé », a-t-elle déclaré dans un communiqué, « il incarnait cette voix et cet esprit qui criaient à la Barbade et dans les Caraïbes ». La fille de M. Lamming, Natasha Lamming-Lee, a déclaré qu’il était malade mais n’a pas cité de cause.

Aux côtés de romanciers et de poètes tels que Kamau Brathwaite, Wilson Harris, Edgar Mittelholzer, VS Naipaul, Andrew Salkey et Derek Walcott, M. Lamming a contribué à définir une nouvelle littérature antillaise au milieu du XXe siècle, explorant les questions d’histoire, de politique , la langue et la liberté à une époque où la domination coloniale cédait la place à l’indépendance.

Élevé dans une ancienne plantation de canne à sucre à l’extérieur de Bridgetown, il a écrit des livres mettant en lumière l’expérience de personnes marginalisées en raison de leur race, de leur langue, de leur sexe ou de leurs revenus, et a diffusé un message de libération et d’inclusion dans ses essais et ses discours. «Je suis un prédicateur en quelque sorte», a-t-il déclaré dans une interview en 2002 avec le journal Small Axe. « Je suis un homme porteur d’un message. »

Comme Naipaul et de nombreux autres écrivains caribéens de leur génération, M. Lamming a lancé sa carrière littéraire à Londres, où il a écrit son premier roman semi-autobiographique, « In the Castle of My Skin » (1953), à 23 ans. Il a ensuite examiné l’expérience. de la migration dans « The Emigrants » (1954), un roman sombre et fragmentaire sur les expatriés antillais en Angleterre, et dans son recueil d’essais « The Pleasures of Exile » (1960), qu’un critique du New York Times décrit comme « un néo- Pièce gothique avec des idées en forme d’arc comme des arcs-boutants.

« Mon sujet », a écrit M. Lamming dans ce dernier, « est la migration de l’écrivain antillais, en tant que colonial et exilé, de son royaume natal, autrefois habité par Caliban, vers l’île tumultueuse de Prospero et sa langue. »

M. Lamming est retourné dans les Caraïbes pour des romans tels que « Of Age and Innocence » (1958) et « Season of Adventure » (1960), qui se déroulaient sur l’île fictive de San Cristobal, où des groupes ethniques africains, indiens et chinois luttaient. pour surmonter les soupçons mutuels tout en s’unissant contre l’establishment blanc.

Il était difficile, a-t-il noté, de se forger une nouvelle identité après des années de colonialisme. « J’avais toujours vécu dans l’ombre d’un sens que d’autres avaient donné à ma présence au monde », observe un leader indépendantiste dans « Age and Innocence », « et je n’avais joué aucun rôle dans la fabrication de ce sens, comme un chaise qui est entièrement à la merci de l’idée guidant la main de l’homme qui la construit.

M. Lamming s’était penché sur les questions de race et d’ethnicité depuis la publication de son premier roman, le plus connu. Nommé d’après des vers de Walcott, « In the Castle of My Skin » basculait entre la troisième et la première personne tout en relatant l’éducation d’un jeune homme appelé G, qui rejoint ses amis dans la pêche, plongeant pour les pièces jetées par les touristes à la plage et se demandant comment le visage du roi se retrouve sur des sous.

Il est également témoin d’une émeute ouvrière, développe une prise de conscience naissante de l’inégalité raciale (« Aucun garçon noir ne voulait être blanc, mais il était également vrai qu’aucun garçon noir n’aimait l’idée d’être noir ») et se rend à Trinidad pour travailler comme enseignant. , tout comme M. Lamming l’a fait après le lycée.

« J’ai essayé de reconstruire le monde de mon enfance et de mon adolescence », a écrit M. Lamming dans l’introduction de l’édition de 1983 du roman. « C’était aussi le monde de toute une société caribéenne. »

Le livre a remporté le Somerset Maugham Award pour les jeunes écrivains en Grande-Bretagne et a été salué par le philosophe français Jean-Paul Sartre, l’auteur kenyan Ngugi wa Thiong’o et le romancier américain Richard Wright, qui a écrit l’introduction de l’édition américaine.

Les critiques ont également été impressionnés: «M. Lamming est un poète par instinct plutôt qu’un romancier, un homme avec une approche individuelle et presque privée de la langue anglaise », a écrit Orville Prescott du Times. « Sa prose est poétique, sensuelle, imaginative, ornée de figures de style fantaisistes et de détournements de langage surprenants. »

En partie, le style de prose de M. Lamming a été façonné par sa croyance en l’acquisition « d’une possession spirituelle du paysage dans lequel vous vivez ». Pour lui, cela signifiait développer une compréhension du « rythme du vent… l’odeur de la mer… la texture de la pierre et de la roche ».

« Ce ne sont pas des objets en dehors de vous, » Magazine Caribbean Beat l’a cité comme disant. « Ils font partie de votre conscience. »

George William Lamming était né à Carrington Village le 8 juin 1927. Ses parents n’étaient pas mariés et il connaissait à peine son père. Sa mère était une femme au foyer qui a épousé plus tard un policier.

M. Lamming a grandi pendant une période de bouleversements sociaux, préfigurant l’indépendance de la Barbade vis-à-vis de la Grande-Bretagne en 1966, et a déclaré que lui et ses pairs avaient subi une forme de cruauté coloniale plus psychologique que physique. « C’était une terreur de l’esprit ; un exercice quotidien d’automutilation », écrit-il dans un essai de 2002. « Noir contre noir dans une bataille pour l’amélioration de soi. »

Après avoir remporté une bourse au prestigieux lycée Combermere, il a étudié sous la direction de l’éditeur littéraire Frank Collymore, qui l’a accueilli dans sa bibliothèque personnelle et a encouragé l’intérêt de M. Lamming pour l’écriture de poésie et de prose, publiant certains de ses premiers travaux dans le magazine caribéen BIM.

M. Lamming a ensuite travaillé dans un internat à Port-of-Spain, Trinidad, enseignant l’anglais à des étudiants hispaniques, avant de déménager en Angleterre en 1950, naviguant sur le même navire que l’écrivain trinidadien Samuel Selvon. « Si je n’étais pas allé en Angleterre », a-t-il déclaré au Washington Post en 1999, « j’aurais écrit, mais vous n’auriez pas entendu parler de moi ».

Après avoir travaillé dans une usine à Londres, M. Lamming a décroché un emploi au BBC Colonial Service, où il a été présentateur pour des émissions telles que « Caribbean Voices », une plateforme influente pour les écrivains des Antilles. Il est également devenu actif dans la communauté littéraire de la ville, rencontrant Dylan Thomas et d’autres poètes au Mandrake Club de Soho.

Ses conversations avec des écrivains anglais portaient plus sur les affaires que sur la littérature ou la politique, se souvient-il : « Un très bon nouvelliste, toujours en velours violet, m’a conseillé de ne jamais visiter le bureau d’un éditeur pour parler affaires sans une petite arme dans ma poche. Il a donné des exemples de son succès dans de telles rencontres.

M. Lamming voyagea bientôt à l’étranger, visitant les États-Unis grâce à une bourse Guggenheim et prenant la parole en 1956 au Congrès des écrivains et artistes noirs à Paris, où il impressionna un public qui comprenait James Baldwin et Frantz Fanon.

« Lamming est grand, désossé, désordonné et intense », a écrit Baldwin dans un essai sur l’événement, « et l’une de ses véritables distinctions est son refus d’être intimidé par le fait qu’il est un véritable écrivain. »

Avec sa voix tonitruante et rocailleuse et sa couronne de cheveux grisonnants, M. Lamming a acquis un large éventail d’admirateurs, dont la romancière et nouvelliste canadienne Margaret Laurence. Ils ont eu une brève liaison, selon son biographe James King, et elle a déménagé à Londres avec ses enfants dans une tentative infructueuse de s’installer avec M. Lamming. (Son seul mariage, avec l’artiste Nina Ghent, s’était auparavant soldé par un divorce.)

En 1967, M. Lamming avait lancé une carrière dans le milieu universitaire, donnant des conférences et travaillant comme écrivain en résidence dans des écoles telles que Brown, Duke, Penn, l’Université du Texas à Austin et l’Université des Antilles en Jamaïque. Il est retourné à la Barbade en 1980 et a vécu pendant de nombreuses années à l’hôtel Atlantis, près du village de pêcheurs de Bathsheba, où il a déclaré que son écriture était revigorée par des baignades quotidiennes dans l’océan.

M. Lamming a reçu l’Ordre de la Communauté des Caraïbes en 2008 et un honneur pour l’ensemble de ses réalisations des Anisfield-Wolf Book Awards en 2014.

En plus de sa fille, Lamming-Lee de Silver Spring, Md., les survivants incluent sa compagne de longue date, Esther Phillips; sept petits-enfants; et 10 arrière-petits-enfants. Son fils, Gordon, est décédé l’année dernière.

Les derniers romans de M. Lamming comprenaient « Water With Berries » (1971), une allégorie politique centrée sur un révolutionnaire antillais vivant à Londres, et « Natives of My Person » (1972), sur les explorateurs du XVIe siècle et les origines du colonialisme. Vers la fin de sa vie, il travaillait sur un livre sur Christophe Colomb, imaginant que l’explorateur avait été arrêté et jugé par une communauté indigène des Antilles.