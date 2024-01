George Kittle explique comment Brock Purdy a déplacé l’énergie des 49ers contre les Packers – NBC Sports Bay Area & California

George Kittle a exprimé son soutien à la performance du quart-arrière des 49ers Brock Purdy contre les Packers de Green Bay lors de la ronde de division des séries éliminatoires.

Lors d’une apparition dans “The Pat McAfee Show”, l’ailier vedette a parlé d’un moment du match de samedi où l’expression de frustration de Purdy l’a enflammé et l’a enfermé dans le match.

“Il y a aussi eu des moments dans le match où Brock s’est exprimé auprès de nos joueurs”, a déclaré Kittle. “Nous avons eu une MA [missed assignment] quelque part et il crie après quelqu’un, et je me dis : ‘C’est ce dont j’ai besoin Brock, j’ai besoin que tu cries après quelqu’un.’ “

Lorsque McAfee lui a demandé si c’était la première fois que Purdy s’exprimait de cette manière, Kittle a répondu que ce n’était pas le cas, mais son explosion est arrivée juste au bon moment alors que le jeune quarterback s’est verrouillé et a terminé le match sur une bonne note. note.

“Pas la première fois, mais chaque fois qu’il se produit comme ça, que quelque chose se passe et qu’il peut s’exprimer, il y a un interrupteur qui se déclenche et la seconde d’après, il cuisinait”, a déclaré Kittle. Je ne suis pas inquiet du tout, Brock est dessus, je vais bien. “

Purdy et l’offensive des 49ers ont eu du mal à gagner du terrain dans des conditions glissantes contre les Packers, et ce n’est que dans les dernières phases du match que Purdy a pu commencer à cliquer avec ses receveurs, obtenant une fiche de 6 sur 7 lors de ses tentatives de passes. dernier entraînement gagnant à la fin du quatrième quart-temps.

Depuis qu’il a pris le rôle de titulaire au milieu de la saison dernière, Purdy a connu beaucoup de succès en dirigeant l’offensive des 49ers et en aidant l’équipe à se qualifier pour le match de championnat NFC au cours des deux saisons. Pourtant, il existe une légion apparemment sans fin de détracteurs qui pensent que Purdy n’est qu’un quart-arrière du système et largement surfait, conduisant de nombreux autres coéquipiers tels que Deebo Samuel à défendre le QB de deuxième année.

Pourtant, la dynamique gagnante de Purdy a suscité de nombreux éloges de la part de certains de ses détracteurs, qui ont applaudi la capacité du QB à prendre le match en main lorsque l’équipe avait besoin de lui pour intensifier ses efforts.

Purdy et les 49ers accueilleront désormais les Lions de Détroit lors du match de championnat NFC dimanche au Levi’s Stadium. Après deux défaites consécutives en match de championnat, les 49ers cherchent à décrocher leur billet pour le Super Bowl et à repousser une équipe des Lions renaissante qui connaît sa meilleure saison depuis plus de 30 ans.

