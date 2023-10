George Kittle condamné à une amende de plus de 13 000 $ pour un t-shirt profane sur les Cowboys

L’ailier rapproché des 49ers de San Francisco, George Kittle, a été condamné à une amende de plus de 13 000 $ par la NFL pour avoir porté un t-shirt profane sur les Cowboys de Dallas.

Kittle portait un T-shirt sous son uniforme dimanche soir dernier qui disait « F— Dallas » et l’a exposé au public de la télévision nationale après un touché au quatrième quart par Jordan Mason.

La ligue a annoncé samedi que Kittle avait été condamné à une amende de 13 659 $ pour cette infraction.

Kittle a déclaré plus tôt dans la semaine qu’il s’attendait à être condamné à une amende, mais a déclaré que cela vaudrait la peine « à 100 pour cent ».

Le maillot était un hommage à la rivalité entre les équipes dans les années 1990, lorsque le secondeur des 49ers Gary Plummer portait un t-shirt similaire lors du match pour le titre NFC 1994 contre Dallas que San Francisco a remporté en route vers un titre du Super Bowl.

Kittle a réussi trois touchés dans le match avant d’afficher le t-shirt alors que les 49ers battaient Dallas 42-10.

Plusieurs autres sanctions ont été infligées à la suite du match, le gardien de San Francisco Aaron Banks ayant été condamné à une amende de 10 440 $ pour brutalité inutile et trois Cowboys ont été sanctionnés.

Le sécurité Donovan Wilson a été condamné à une amende de 27 318 $ pour deux pénalités de rugosité inutiles, le secondeur Leighton Vander Esch a été condamné à une amende de 18 219 $ pour une pénalité de rugosité inutile et le sécurité Jayron Kearse a été condamné à une amende de 10 927 $ pour conduite antisportive.

Reportage de l’Associated Press.

