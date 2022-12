George Kittle a volé une passe de touché et dominé dans une autre victoire des 49ers

SANTA CLARA, Californie – George Kittle était à son meilleur niveau jovial la veille de Noël, bonnet de Noel et tout, dans le vestiaire après la victoire 37-20 des 49ers sur les Commanders.

Mais il y avait au moins une pointe d’ironie derrière ce chapeau, puisque Kittle était en fait Touchdown Catch de The Grinch Who Stole Ray-Ray McCloud III.

C’était au début du troisième quart-temps. Kittle et McCloud se sont tous deux alignés du même côté de la formation. Le jeu de l’entraîneur des 49ers Kyle Shanahan était simple: Kittle devait traverser en dessous pour détourner l’attention défensive de McCloud, qui devait diriger un poteau profond dans la zone des buts. Shanahan a même souligné cette affectation à son ailier vedette lors d’une réunion jeudi matin, pensant qu’un itinéraire de traversée serait nécessaire pour libérer le poste de McCloud.

Mais l’alignement défensif de Washington avait beaucoup trop peu d’arrières défensifs pour tenir compte d’une action en profondeur, alors Kittle ne pouvait tout simplement pas s’en empêcher. Il est câblé pour foncer vers les grands espaces.

“La sécurité était en face du hachage extérieur et l’autre sécurité n’était même pas sur le terrain, en gros”, a déclaré Kittle, haussant les épaules lors de sa conférence de presse d’après-match. « Je ne vais pas courir et me couvrir. Ce n’est pas une bonne idée.”

Alors Kittle s’est plutôt boulonné sur son propre modèle de poteau, se retrouvant presque au même endroit exact que McCloud. Les deux étaient loin derrière la défense de Washington. La passe immaculée du quart-arrière Brock Purdy aurait été un touché pour l’un ou l’autre des joueurs, mais Kittle a décroché le feu vert.

“J’essayais de garder le ballon vers le côté gauche du terrain pour que Ray-Ray s’enfuie du corner qu’il a battu”, a déclaré Purdy. “Puis, tout d’un coup, George a passé la deuxième vitesse et l’a volée.”

McCloud, en fait, était si proche que Kittle pensait instinctivement que le receveur était un défenseur essayant de le frapper.

“Quand il est venu par-dessus mon épaule, j’ai pensé que c’était une sécurité qui essayait de faire sortir le ballon et cela m’a fait un peu peur”, a déclaré Kittle. “Alors il était dans mon oreille: ‘Tu as volé mon touchdown !‘”

C’est alors que Kittle a fait un sourire effronté.

“J’étais comme, ‘Ahhhhh – désolé mec”, a déclaré Kittle. “Pas vraiment.”

McCloud, à son crédit, était un bon joueur à propos du vol de Kittle. Et il a même remarqué que son coéquipier exécutait la voie d’improvisation au début de la pièce.

“J’étais comme, ‘Merde, George, où vas-tu?'”, a déclaré McCloud avant de souligner qu’il n’était pas contrarié. “Bien sûr, n’importe qui dans cette position dirait:” Je veux marquer, je veux que ce soit moi. Mais il n’y a pas de “moi” dans “gagner”.

McCloud, qui jouait auparavant pour les Bills et les Steelers, s’est plutôt concentré sur Purdy et a complimenté les moyens nécessaires de la recrue pour identifier et cibler avec succès une lecture agressive de l’arrière sur le jeu.

“Très inhabituel (pour une recrue)”, a déclaré McCloud. “Je pense que j’ai dit à la radio : Purdy, depuis le premier jour, il a de gros cojones, homme. J’ai dit à la radio à propos de Josh Allen et Ben Roethlisberger, ça m’a frappé comme, ‘Oh Seigneur, il me donne cette même vibration quand tu es autour de lui dans le vestiaire – la mentalité du mâle alpha.’ Il prend le leadership dans le caucus.

Kittle a pris son propre leadership dans le caucus quelques minutes plus tard.

Les 49ers, qui avaient pris une avance de 14-7 sur ce score volé, sont rapidement revenus dans la zone de score. Le prochain appel de jeu de Shanahan – «Toss-18 Can-Y Shallow» – a permis une option entre un lancer à gauche et un faux jeu avec un lancer dans la direction opposée.

“J’ai appelé le touché dans le caucus”, a déclaré Kittle, “sur la base du look.”

La défense de Washington avait présenté des boîtes empilées pendant la majeure partie de l’après-midi dans le but de ralentir le jeu de course des 49ers. Kittle et les 49ers étaient ravis d’avoir une chance de faire payer les commandants.

Largement ouvert sur le faux jeu, Kittle a transporté la courte passe de Purdy, puis a regardé le receveur Jauan Jennings – sprinter à travers le terrain pour éliminer la sécurité de Washington Darrick Forrest comme une boule de bowling renversant une quille – ouvrir la voie pour un score de 33 verges.

“Ce que Jauan apporte est incroyable”, a déclaré Kittle. «Sa présence sur le terrain, ses efforts sur chaque jeu. J’adore jouer avec un gars comme ça.

Les 49ers ont maintenant remporté huit matchs consécutifs, les meilleurs de la NFL, c’est donc un thème précis dans leur vestiaire: les joueurs ne semblent pas pouvoir s’arrêter de parler de combien ils aiment jouer les uns avec les autres. Comme McCloud, Kittle a fait l’éloge de Purdy avec effusion – et il a également noté que les défenseurs de Washington avaient de nombreux compliments pour la recrue sur le terrain.

Mais il faut également noter que jouer aux côtés de talents du calibre de Kittle ouvre une voie potentiellement fructueuse. Kittle, qui a couru un sprint de 4,5 sur 40 verges à la moissonneuse-batteuse de dépistage de la NFL en 2017, dit qu’il est encore plus rapide maintenant. Kittle a estimé qu’il courrait un 4,45 s’il devait être à nouveau chronométré dans le 40.

La raison de sa confiance est simple. Il a transformé la graisse en muscle ciselé au cours de ses années dans la ligue et est maintenant en parfaite santé, prêt à livrer de gros jeux en masse chaque fois que Shanahan le déploie sur des schémas de passes. La vitesse de Kittle sur les deux touchés était évidente et particulièrement remarquable pour quelqu’un qui pèse 250 livres.

Plusieurs 49ers ont fait l’éloge de la vitesse de Kittle dans les vestiaires, avec la sécurité Jimmie Ward disant que Darren Waller des Raiders – que les 49ers affronteront à Las Vegas la semaine prochaine – pourrait être le seul bout serré de la NFL qui puisse le rivaliser (Waller a couru un 4,46 tiret de 40 verges à sa moissonneuse-batteuse en 2015).

Kittle a terminé sa performance de six prises sur 120 verges en mettant en valeur une autre partie de son ensemble de compétences aux multiples facettes. Sa démonstration d’agilité lors d’une quatrième réception près de la ligne de but a scellé le match. Purdy a jeté derrière Kittle, qui s’est tordu dans une prise acrobatique qui a établi le score final des 49ers.

Kittle a félicité Purdy pour le dernier lancer de la journée dans sa direction.

“(Purdy) m’a dit qu’il allait me nourrir et c’est ce qu’il fait”, a déclaré Kittle. “Sa confiance est à son comble en ce moment et je ne sais pas pourquoi ce ne serait pas le cas. Il joue vraiment bien et je pense qu’il a une très bonne compréhension de cette attaque.

Kittle ne serait pas joyeux ol ‘Kittle, cependant, sans finir avec le type de rôti léger qu’il a apparemment marqué au cours de ses six années avec les 49ers. Alors le diplômé de l’Iowa, revenant dans un large sourire, a pris un but amusant sur l’alma mater de Purdy.

“Je dirai que s’il n’était pas allé dans l’Iowa State, je pense qu’il m’aurait mené sur ce dernier jeu et cela aurait été un touché”, a déclaré Kittle. “Mais nous allons laisser glisser celui-là, parce que c’est Noël.”

Réponse en plaisantant de Purdy : “Je ne peux pas obtenir un Hawkeye avec trop de touchés dans un match.”

(Photo de George Kittle et Ray-Ray McCloud : Thearon W. Henderson / Getty Images)