George Kambosos, à destination des Philippines, se concentre sur le match revanche de Devin Haney

Le boxeur australien George Kambosos fera l’essentiel de sa préparation pour un match revanche pour le titre mondial contre Devin Haney aux Philippines, où il a déjà travaillé comme partenaire d’entraînement de Manny Pacquiao.

Kambosos et Haney devraient revenir sur le ring à Melbourne le 16 octobre à la Rod Laver Arena. L’Américain de 23 ans a remporté son combat de juin par décision unanime et a remporté les trois ceintures de Kambosos pour devenir champion du monde incontesté.

Kambosos a passé la majeure partie des trois années entre 2017 et 2019 aux Philippines à s’entraîner avec Pacquiao, qui a remporté 12 titres mondiaux dans huit catégories de poids.

Haney entre dans le combat d’octobre avec un dossier de 28-0 avec 15 KO. Kambosos (20-1, avec 10 KO) a appliqué la clause de revanche du contrat initial.

Kambosos a déclaré qu’il voulait garder secrets les détails de sa préparation, mais il a déclaré qu’il prévoyait d’être “injoignable et hors de vue” et de ne pas prévoir de retourner en Australie avant 10 jours avant le combat.

Il a dit qu’il ressentait les effets de ses efforts promotionnels avant le combat de juin.

“Je le voulais si grand, j’y avais un intérêt, mais je devais promouvoir le combat”, a déclaré Kambosos. “La dernière fois, j’ai été anéanti avec tant d’engagements, mais je me sens frais (maintenant) et quand je m’éloignerai, je serai hors de vue et hors de portée.”

