George Johnson, dernier vétéran du raid Dambusters, décède à 101 ans

Le raid a été mené par une équipe de pilotes de haut niveau secrètement formés pour maîtriser le vol à grande vitesse, à basse altitude et dans l’obscurité. Ils ont été chargés de survoler l’Allemagne et de larguer des «bombes rebondissantes» expérimentales spécialement conçues pour détruire des barrages dans la vallée industrialisée de la Ruhr, dans le but d’inonder les usines d’armement nazies.

Plus de 50 des 133 aviateurs ont été tués lors du raid, mais il a été considéré comme un succès après la destruction de deux barrages. La destruction a inondé les usines et tué plus de 1 000 Allemands, et a également remonté le moral en Grande-Bretagne.