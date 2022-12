George ‘Johnny’ Johnson, dernier ‘Dambuster’ de la Seconde Guerre mondiale, décède à 101 ans

George “Johnny” Johnson était le dernier survivant des “Dambusters” de la Royal Air Force britannique qui ont utilisé des bombes rebondissantes spécialement conçues pour percer les barrages allemands et inonder les usines d’armement allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans un bombardier lourd Lancaster piloté par le pilote américain Joseph C. McCarthy, et volant à seulement 60 pieds au-dessus des réservoirs du bassin de la Ruhr, M. Johnson était ce que la RAF appelait le «bomb-aimer», ou bombardier, sur l’un des plus les actions militaires audacieuses de la guerre, un stimulant majeur pour le moral des forces britanniques et alliées.

M. Johnson, 101 ans, est décédé le 7 décembre dans une maison de retraite à Bristol, en Angleterre. Sa mort a été rapportée par l’agence de presse nationale britannique, la Press Association, citant sa famille. La cause n’était pas immédiatement disponible. Sa mort a également été annoncé sur Twitter par Carol Vorderman, présentatrice de télévision et amie de la famille qui avait fait campagne pendant des années pour que M. Johnson soit fait chevalier.

M. Johnson a servi dans le célèbre escadron 617 de la RAF et était sergent au moment du raid “Dambuster” – Operation Chastise – qui a commencé avant l’aube le 17 mai 1943.

Au total, 19 bombardiers ont participé, utilisant des bombes cylindriques de 8 500 livres qui sauteraient à la surface des réservoirs comme les enfants sautent des pierres plates. à travers un ruisseau. Rebondissant le long de l’eau, les bombes ont échappé aux filets anti-torpilles allemands sous-marins avant d’exploser contre les barrages.

Les Dambusters ont perdu huit de leurs 19 Lancaster sous les tirs antiaériens allemands pendant les raids, avec 53 membres d’équipage tués et trois capturés comme prisonniers de guerre. M. Johnson a rappelé que lorsque lui et son équipage sont retournés à la base, les serveuses de la RAF, qui connaissaient tous les membres d’équipage par leur nom, ont pleuré lorsqu’elles lui ont servi le petit déjeuner au milieu des chaises vides de ses camarades.

En tant que bombardier sur le Lancaster appelé T-Tommy, M. Johnson était allongé sur le ventre dans son petit compartiment sous le cockpit, occupé par McCarthy, un habitant de Long Island qui avait rejoint l’Aviation canadienne pour aider la Grande-Bretagne avant que les États-Unis n’entrent en guerre. À travers un écran en plexiglas, M. Johnson a déclaré qu’il avait l’impression de surfer à travers les réservoirs à une vitesse époustouflante alors que McCarthy s’approchait de leur cible, le barrage de Sorpe.

McCarthy était en charge du bombardier, mais quand lâcher la bombe était l’appel de M. Johnson. Et cela devait être au moment parfait – la hauteur, l’angle et la vitesse parfaits.

Ce n’est qu’après neuf approches, et après avoir été maudit avec humour noir par ses coéquipiers, qu’il a lâché la bombe. A la lueur de la lune, il la vit rebondir vers le barrage de Sorpe. McCarthy a dû s’arrêter brusquement pour éviter le barrage de seulement 30 pieds.

« Dans le clair de lune totalement clair, c’était un spectacle incroyable ; après neuf simulations, nous étions convaincus d’être sur la bonne voie », a déclaré M. Johnson des années plus tard, selon le Times de Londres. “J’ai appuyé sur le bouton et j’ai crié ‘Bombe partie !'”

Sa prudence, dit-il, était « un moyen facile de devenir l’homme le plus impopulaire [in the plane] en un temps record.

“Mais il était inutile de ne pas faire le travail correctement”, a déclaré M. Johnson.

Alors que McCarthy évitait les tirs antiaériens nourris, M. Johnson pouvait voir des millions de gallons d’eau jaillir dans le ciel, une partie tombant sur le Lancaster et arrosant le mitrailleur arrière exposé.

McCarthy a ramené le Lancaster à une base de la RAF à Scampton, dans le Lincolnshire, non loin du lieu de naissance de M. Johnson, bien qu’une aile et une roue aient été abattues.

À leur retour, M. Johnson et son équipage ont été informés que leur bombe n’avait pas entièrement percé le barrage mais avait causé suffisamment de dégâts pour inonder les environs, où les usines de munitions nazies avaient reculé de plusieurs mois, selon les historiens. Il est apparu plus tard que d’autres Lancaster avaient totalement rompu deux autres barrages, l’ Eder et le Möhne , détruisant des usines, des ponts et d’autres infrastructures vitales pour l’effort de guerre nazi.

Des milliers de soldats allemands ont été retirés des lignes de front le long du Rhin pour réparer les dégâts. Plus de 1 000 civils ont également été tués par les inondations. Parmi les victimes figuraient de nombreux agriculteurs allemands, ainsi que des prisonniers de guerre russes et autres qui avaient été forcés par les nazis de travailler sur les barrages, les champs ou les usines.

Certains Britanniques, au lendemain des raids et au cours des décennies suivantes, se sont demandé si l’opération en valait la peine, compte tenu des pertes de la RAF et des pertes civiles au sol. Pour le reste de sa vie, M. Johnson a décrit ces critiques comme des “historiens rétrospectifs”.

“J’ai senti que le raid avait été un succès”, a-t-il déclaré au Times de Londres. “Cela a prouvé à Hitler et à la hiérarchie nazie que ce qu’ils pensaient être indestructible, la RAF pouvait le traverser et le détruire.”

De plus, dit-il, « cela a retardé, pas aussi longtemps que nous l’aurions souhaité, mais cela a retardé une partie de sa production d’armement. … Il a dû faire venir des ouvriers qualifiés d’autres travaux de guerre ailleurs pour réparer ces barrages.

Mais le plus important, a-t-il dit, était “l’effet moral” sur le peuple britannique.

L’histoire des raids aériens a été racontée dans l’un des films d’après-guerre les plus connus de Grande-Bretagne, “The Dam Busters” (1955), avec Richard Todd et Michael Redgrave. Le réalisateur Peter Jackson – réalisateur de “Le Seigneur des anneaux” – aurait acheté les droits pour faire une nouvelle version, en partie basée sur l’autobiographie de Johnson de 2014, “The Last British Dambuster”.

“The Dambusters’ March” est l’une des marches militaires les plus populaires de Grande-Bretagne, jouée lors de nombreux services commémoratifs de guerre.

George Leonard Johnson, le plus jeune de six enfants, est né le 25 novembre 1921 dans le village de Hameringham, Lincolnshire, dans les East Midlands de l’Angleterre. Son père était contremaître dans une ferme locale et sa mère est décédée lorsque Leonard, comme il était surtout connu à l’époque, était très jeune.

C’était une famille pauvre qui vivait dans une ferme sans électricité ni toilettes intérieures. Ses seuls amis, écrivit-il plus tard, étaient sa sœur Lena – « ma mère porteuse » – et son cochon de compagnie.

À 11 ans, il est allé dans un internat du Hampshire, dirigé par une organisation caritative qui s’occupait d’orphelins ou d’enfants de ferme qui avaient perdu un parent. Après avoir pratiqué principalement l’athlétisme à l’école, il est parti à 18 ans en 1939 et a travaillé comme gardien de parc avant – la guerre ayant éclaté – il s’est porté volontaire pour la RAF. Il s’est entraîné pendant un certain temps en Floride et a gagné le surnom de “Johnny”.

Avant les raids de la Ruhr, M. Johnson a participé à de nombreux attentats à la bombe contre Lancaster avec McCarthy comme pilote. En décembre 1942, alors qu’ils bombardaient Munich, ils ont été durement touchés et presque abattus par des avions de combat de la Luftwaffe, mais sont revenus en Angleterre avec un moteur en panne. M. Johnson a toujours dit que McCarthy était le meilleur pilote de Lancaster avec lequel il ait jamais volé.

Après la guerre, il a servi la RAF dans divers rôles d’entraînement, prenant sa retraite en 1962 avec le grade de chef d’escadron. Il est ensuite devenu enseignant, notamment dans des établissements de santé mentale, et a été actif au sein de son parti conservateur local.

Il a épousé Gwyneth Morgan en 1943. Elle est décédée en 2005. Les survivants comprennent trois enfants, huit petits-enfants et 18 arrière-petits-enfants, selon le Guardian. La reine Elizabeth II l’a nommé membre de l’Ordre de l’Empire britannique en 2017.