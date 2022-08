George Jack Temperley-Wells, 4 ans, rentre chez lui “sain et sauf” au Royaume-Uni après avoir disparu avec sa mère en Turquie

Un PETIT garçon qui a disparu avec sa mère en Turquie est de retour “sain et sauf” au Royaume-Uni.

George Jack Temperley-Wells, quatre ans, a voyagé de Darlington au pays avec maman Brogan Elizabeth Temperley le 29 juin.

George Jack Temperley-Wells est de retour au Royaume-Uni, a confirmé la police Crédit : PA

On pense que George et sa mère Brogan se sont rendus en Turquie le 29 juin Crédit : NNP

Mercredi soir, les grands-parents Maureen et George, qui vivaient aux côtés de leur petite-fille à Durham, ont supplié leur fille de prendre contact.

George, 85 ans, plongeur et homme d’affaires à la retraite de la Royal Navy, a déclaré au Sun: “Nous voulons juste qu’elle rentre à la maison.”

Il n’avait pas vu le petit George ou Brogan, 28 ans, depuis deux mois lorsqu’elle lui a dit qu’elle se rendait chez des amis dans les Midlands, où la famille vivait et où elle a grandi.

Mais dans un communiqué, la police de Durham a déclaré que le garçon et Brogan étaient de retour en toute sécurité après une recherche désespérée du couple.

Ils ont ajouté: “George et sa mère ont été retrouvés sains et saufs et sont retournés au Royaume-Uni, où ils reçoivent un soutien approprié.

“Notre appel a été vu par des centaines de milliers de personnes à travers le monde, nous tenons donc à remercier chacun d’entre vous qui l’a partagé et fourni des informations pour nous aider – nous apprécions vraiment votre aide.”

La police de Durham a déclaré mardi qu’ils étaient susceptibles d’avoir passé du temps avec le père de George, Scott Nigel Wells, à l’étranger.

M. Temperley avait précédemment déclaré que la famille n’avait aucune idée que Brogan se trouvait en Turquie ou que son ex-partenaire était en Turquie jusqu’à sa disparition.

Il a ajouté à quel point les amis de Brogan étaient “stupéfaits”.

La grand-mère Maureen a ajouté: «Nous l’aimons en morceaux, mais elle nous rend fous sans savoir où elle est.

“Nous sommes une famille très proche.

“Elle et M. Wells ne sont pas en couple depuis des années, nous n’avons donc aucune idée de la raison pour laquelle elle irait en Turquie pour le voir.”

M. Temperley a déclaré que son fils Richard, le père de Brogan, avait été en très mauvaise santé et était décédé plus tôt cette année à l’âge de 57 ans.