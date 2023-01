George Groves sur la façon de battre Chris Eubank Jr : « Il serait extrêmement difficile de revenir sur une défaite contre Liam Smith » | Nouvelles de boxe

George Groves a battu Chris Eubank Jr dans un combat palpitant à la Manchester Arena en 2018.

Il sera un expert de l’émission Sky Sports Box Office aux côtés de son ancien rival Carl Froch lorsque Eubank Jr affrontera Liam Smith à l’AO Arena de Manchester ce samedi.

Dans ses propres mots, il fournit une analyse plus approfondie du grand combat ci-dessous :

Comment battre Chris Eubank Jr

Le jab permet à Eubank Jr de se mettre à distance pour lâcher ses mains. Mais la plupart du temps, il ne peut pas s’en débarrasser, alors il doit frapper en combinaison pour presque réduire la distance.

Il est prêt à laisser aller ses mains et à ne pas trop s’inquiéter de ce qui lui revient et cela pourrait être le cas avec Liam Smith.

Mais Smith est mignon. Il va plonger vers la gauche et il sortira de ce côté gauche, donc le poids va sur le pied avant dans la position orthodoxe, puis il revient avec le jab, revient avec le jab à nouveau.

C’est donc une séquence, puis il retirera à nouveau sa tête de la ligne mais lancera la main droite, qui arrive à un rythme différent, plus rapidement.

Donc Junior devra être conscient de cela et si vous n’avez pas un coup particulièrement bon pour correspondre à cette compétence, il va se faire prendre avec ça et il va devoir se frayer un chemin à portée pour avoir du succès.

Prédiction Eubank Jr-Smith

J’ai une victoire Eubank. S’il perd, c’est de sa faute. On dirait que vous enlevez quelque chose à Liam Smith. Mais la vérité est que Liam Smith est un bon pro, solide et bien équilibré. C’était un amateur d’élite, il a remporté un titre ABA, il est issu d’une famille de boxeurs. Il est professionnel depuis plus de 12 ans et il vit sa vie, il travaille dur, il a participé à de grands combats, c’est un ancien champion du monde mais il donne beaucoup de taille contre Eubank.

Eubank s’est battu aussi haut que les super-moyens. Je pense qu’il a l’air vraiment serré chez les poids moyens. Je peux imaginer que le poids moyen est un peu pénible.

Eubank a perdu contre moi, il a perdu un split contre Billy Joe Saunders mais ça aurait pu aller dans les deux sens. Donc, il n’est pas en compagnie de perdre, il n’est pas dans l’état d’esprit de perdre.

S’il frappe avec dépit et volume, il pourrait même arrêter Liam Smith, qui a déjà été arrêté par Canelo Alvarez qui est évidemment un combattant livre pour livre. Mais il peut être blessé, il peut être blessé au corps. Si Eubank cible le corps, je pense qu’il pourrait l’arrêter.

Eubank Jr peut-il revenir de sa défaite ?

Je pense que ce serait extrêmement difficile de revenir. Ne radiez jamais personne à cet égard. Je ne sais pas quelles sont les intentions d’Eubank après cela. J’adorerais le voir poursuivre un combat pour le titre mondial après cela, un combat pour le titre mondial des poids moyens.

Ça va être dur d’en revenir. Mais s’il se sent encore assez jeune et frais, alors il pourrait le faire. Ce n’est peut-être pas l’alpha et l’oméga où il s’éloignerait du match. Mais ce sera assez dur.

Eubank Jr remportera-t-il finalement un titre mondial?

Il pourrait avoir besoin de bouger très bientôt. Quand vient le temps de raccrocher les gants, je suis sûr qu’il aurait apprécié quelques combats pour le titre mondial de plus.

Je serais choqué s’il ne remportait pas un titre mondial. Il a fait des améliorations massives tout au long de sa carrière professionnelle. Évidemment, une grande partie de cela est due au combat de très bons pros de haut niveau. Il a fait plein de rounds avec moi, plein de rounds avec Carl Froch, plein de rounds avec James DeGale et je ne sais qui d’autre.

Eubank était un poids moyen à l’époque, donc il donnait beaucoup de taille. Il était toujours rappelé pour revenir et opérer.

Au bon moment, il est assez bon pour en donner pour leur argent à certains d’entre eux. Qu’il battrait Jermall Charlo, le champion WBC, ou non, je ne suis pas sûr. Mais il a une valeur, il est bon à regarder, il est intéressant et il a toujours du poids quand il s’agit d’un titre mondial parce qu’il a de la valeur. Il pourrait obtenir l’avantage du terrain et quelques autres avantages comme celui-là. Je ne le radierais pas.

