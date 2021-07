George Garton fait pression pour faire ses débuts en Angleterre dans le troisième ODI contre le Sri Lanka

George Garton pourrait faire ses débuts en Angleterre lors du troisième match international d’une journée contre le Sri Lanka dimanche et l’entraîneur-chef remplaçant Graham Thorpe a déclaré que le sertisseur du bras gauche avait « quelques bons tours dans sa manche ».

Avec une victoire en série déjà assurée grâce à des victoires complètes à Durham et au Kia Oval, l’Angleterre devrait apporter des changements au jeu à Bristol, bien que Thorpe ait confirmé que la décision finale sur le nombre et les personnes susceptibles d’entrer n’avait pas été prise.

Le quilleur de Sussex, âgé de 24 ans, attend toujours une première sélection internationale, mais est sur le radar de l’Angleterre depuis un certain temps après avoir joué pour les Lions d’Angleterre et fait partie de l’équipe senior en tant que couverture lors des Ashes 2017/18.

« Nous l’avons vu jouer dans certains des matchs du T20, nous avons donc vu ses performances », a déclaré Thorpe aux journalistes.

« Nous savons qu’il a un peu de rythme sur lui, mais il a aussi de bons tours dans sa manche.

« C’est une chose de le voir au niveau du comté, mais c’en est une autre de s’intensifier et de le faire dans un match international. Ce sera intéressant et nous aurons des discussions pour savoir si nous pouvons le mettre sur le côté à Bristol.

« Comme beaucoup de joueurs de nos jours, il a plusieurs balles plus lentes, il a un peu de rythme, donc il a un bon videur sur lui. C’est aussi la capacité de fournir la précision de ces variations, ce qui est si important. C’est l’excitant. partie de voir et de donner une opportunité à un jeune joueur. »

Alors que l’inclusion de Garton apporterait beaucoup d’intrigues dans ce qui a été un concours plutôt unilatéral, à la fois dans les IT20 et les ODI, jusqu’à présent, Thorpe a également été ravi de voir les stars les plus reconnues d’Angleterre se produire au cours des deux premiers jours.

« Nous avons des options », a-t-il ajouté. « Nous voyageons jusqu’à Bristol et nous allons probablement commencer ces conversations mais, comme [Eoin Morgan] a déclaré hier soir dans son interview, nous pouvons chercher à apporter des changements et si cela ramène Chris Woakes sur le côté, jouant George Garton, [Liam] Livingstone n’a évidemment pas joué hier et Liam Dawson.

10:11 Regardez le meilleur de l’action du deuxième ODI entre l’Angleterre et le Sri Lanka Regardez le meilleur de l’action du deuxième ODI entre l’Angleterre et le Sri Lanka

« Il y a donc des options, mais c’est aussi bien de voir certains des joueurs établis jouer dans ces deux matches, Jason Roy est revenu hier et a l’air bien, Morgan passe du temps dans le pli, Joe Root est à nouveau juste ce ciment pour l’équipe .

« C’est bon de savoir que vos joueurs établis sont également bien placés, alors cela vous laisse peut-être quelques lacunes pour que le capitaine expérimente à l’avenir.

« Avoir une bonne compétition saine maintient les joueurs sur le fil. »

