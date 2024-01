George Freeman a démissionné de son poste de ministre car il « ne pouvait pas se permettre » une hypothèque

Dans un article de blog, il a déclaré qu’il avait démissionné : “Parce que mon hypothèque passe ce mois-ci de 800 £ à 2 000 £, ce que je ne pouvais tout simplement pas me permettre de payer avec un salaire ministériel.”

Député du Norfolk depuis 2010, il a occupé des postes ministériels dans des gouvernements conservateurs successifs et a empoché des indemnités de départ après son départ.

Il a reçu 7 920 £ lorsqu’il a quitté le gouvernement de Boris Johnson en juillet 2022, avant de reprendre son rôle de ministre des Sciences sous M. Sunak, environ 16 semaines plus tard, selon l’analyse du Labour.

Les ministres de moins de 65 ans ont droit à une indemnité de perte de fonction s’élevant à un quart de leur salaire ministériel s’ils quittent leurs fonctions et ne sont pas nommés à un nouveau dans un délai de trois semaines.

M. Freeman, qui a passé plus d’une décennie dans les secteurs des sciences de la vie et de la technologie avant d’entrer au Parlement, pourra gagner plus d’argent en dehors du gouvernement.