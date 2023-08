George Ford mène l’Angleterre à la victoire contre le Pays de Galles mais Owen Farrell voit rouge

Une victoire soulageante et dingue pour une Angleterre épuisée, mais qui a coûté cher. Un carton rouge pour leur capitaine, Owen Farrell, a placé la participation de l’ouvreur au match d’ouverture de la poule contre l’Argentine à Marseille le mois prochain sous un nuage majeur et son entraîneur-chef, Steve Borthwick, pourrait maintenant devoir changer à la fois son ouvreur et son capitaine.

Farrell a reçu un carton jaune pour une épaule à la tête du remplaçant gallois Taine Basham qui a ensuite été surclassé en carton rouge par l’officiel du match télévisé. Le skipper anglais pourrait avoir peu de plaintes et, compte tenu de ses antécédents disciplinaires, pourrait avoir du mal à trouver beaucoup de sympathie lors de son audition dans les prochains jours.

Moins de quatre semaines avant le match d’ouverture de la Coupe du monde, en outre, le demi de mêlée de Leicester Jack van Poortvliet semble également être un doute majeur après avoir été emporté dans un malaise évident en première mi-temps avec une blessure apparente à la jambe droite. Cela n’avait pas l’air bon du tout et la direction de l’Angleterre fait face à une attente anxieuse sur ce front.

Malgré tout, une Angleterre de 14 joueurs a quand même réussi à décrocher la victoire tardivement grâce à un essai tardif à bout portant de Maro Itoje et à un penalty et à une conversion de George Ford. Malgré tout le drame tardif, cependant, ce n’était pas 80 minutes pour encourager les supporters anglais ou gallois qu’un automne qui améliore leur vie les attend sur le sol français.

Peu importe les mérites respectifs de Barbie et Oppenheimer, il s’agissait souvent d’une émission d’horreur du samedi soir sous plusieurs angles. Si l’Angleterre avait perdu, comme cela semblait probable lorsque le carton jaune de Farrell a été remplacé par un carton rouge dans le dernier quart-temps, ils auraient chuté à la neuvième place du classement de World Rugby, derrière l’Australie, l’Argentine et le Pays de Galles.

Ils ont évité ce sort mais, jusqu’à ce qu’ils soient dos au mur, c’était souvent un autre après-midi de casse-tête.

Ce sont des jours bizarres pour le rugby anglais à tous points de vue. Espoir et gloire ? Ce dernier est en pénurie depuis un certain temps et les stocks du premier ont également diminué. Les discussions d’avant-match avaient toutes porté sur l’Angleterre faisant une sorte de déclaration positive. Au-delà du résultat, il y avait aussi un besoin évident de réengager un peu plus de cœurs et d’esprits. À l’époque, l’Angleterre gagnait ou perdait, mais les clients étaient toujours assurés de se présenter en masse optimistes. Désormais, le marché du sport est plus encombré et les choix moins binaires. Les gens regardaient les Lionnes dans les pubs de Twickenham et il y avait même des chemises Hull KR visibles dans Richmond High Street.

Côté divertissement, la série Ashes a également placé la barre haute pour l’équipe de Borthwick.

Cela n’a donc pas aidé en termes promotionnels qu’une erreur d’impression ait nécessité la suppression de tous les programmes de match. Cela n’a laissé à beaucoup de personnes présentes d’autre choix que de s’asseoir et d’attendre que quelqu’un en rouge ou blanc attire l’attention.

Personne n’a pu relever le défi dans les 40 premières minutes, le jeu se déroulant selon des lignes largement génériques. L’Angleterre était extrêmement structurée et jouait les pourcentages, le Pays de Galles se préparait parfois à sortir des sentiers battus et à ne pas se contenter de donner un coup de pied à la gorge de Freddie Steward. Un après-midi venteux a ajouté un léger degré d’incertitude supplémentaire, bien qu’Elliot Daly ne puisse pas entièrement l’utiliser comme excuse lorsqu’un coup de pied précoce mal jugé a roulé trop longtemps.

Finalement, les visiteurs ont commencé à profiter d’une certaine joie territoriale grâce à un tacle discordant de Dewi Lake sur Steward qui a généré un chiffre d’affaires important. Le Pays de Galles n’a pas pu en profiter, avec un maul offensif qui s’est effondré juste avant, mais cela a donné un petit coup de pouce à leur confiance. L’Angleterre, pour la deuxième semaine consécutive, s’est rendue coupable d’avoir trop souvent craché le ballon au contact.

Alors que l’alignement gallois bafouillait également, la pénalité directe de Farrell à la 10e minute devait prouver le seul score dans une première demi-heure, autrement le plus remarquable pour le départ prématuré d’un lac blessé, le deuxième match consécutif dans lequel le Pays de Galles a dû faire une forcée tôt changement de prostituée. Avec Henry Arundell envoyé à la poubelle pour ne pas avoir battu en retraite après que Liam Williams ait réclamé une marque, une Angleterre de 14 joueurs ne pouvait ajouter qu’un deuxième penalty de Farrell avant que le coup de sifflet à la mi-temps n’apporte un répit temporaire à tous.

L’Angleterre pourrait-elle passer à la vitesse supérieure ou trois ? Cela aurait dû aider considérablement lorsque Tommy Reffell a également été envoyé au sin-bin lors d’un ruck moins d’une minute après le début de la seconde mi-temps après que l’arbitre géorgien, Nika Amashukeli, ait décidé qu’une série d’infractions galloises en première mi-temps ne devrait pas cesser de importe simplement à cause d’une pause de 15 minutes dans les vestiaires.

Au lieu de cela, il s’est avéré être un faux-fuyant. Ellis Genge, à l’occasion de sa 50e sélection, a été envoyé au sin-bin quelques minutes après son arrivée et, à partir de ce moment, les hôtes se sont démêlés. Steward, malheureusement expulsé contre l’Irlande à Dublin en mars, a eu la chance de ne voir que le jaune pour avoir éliminé Josh Adams dans les airs à gauche et le Pays de Galles a ensuite obtenu un essai de pénalité.

Alors calamité pour l’Angleterre. Les rediffusions vidéo ont montré Farrell faisant claquer Taine Basham dans la tête avec une épaule renforcée et le capitaine de la rose rouge est également parti. Contre 12 hommes, le Pays de Galles en profiterait sûrement ? Ils l’ont dûment fait, Joe Roberts éclatant et nourrissant Tomos Williams pour un galop vers les poteaux. L’Angleterre s’est ralliée pour son premier essai de la série d’août via Itoje, mais le carton rouge de Farrell a bouleversé ses préparatifs pour la Coupe du monde.