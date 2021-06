George Floyd Square réagit avec des émotions mitigées

MINNEAPOLIS – Lorsque Derek Chauvin a été reconnu coupable des trois chefs d’accusation de meurtre et d’homicide involontaire dans la mort de George Floyd en avril, la foule nombreuse à l’intersection de la 38e et de Chicago a éclaté en acclamations et en larmes.

Mais lorsque Chauvin a été condamné à 22 ans et demi de prison vendredi, une foule beaucoup plus petite rassemblée au mémorial connu sous le nom de George Floyd Square a eu une réaction plus discrète.

Marcia Howard, une ancienne enseignante et organisatrice que l’on peut trouver sur la place presque tous les jours, a conduit la foule en scandant le nom de Floyd et «un à terre, trois à parcourir», en référence aux autres officiers inculpés de la mort de Floyd. Derrière elle, un calendrier accroché à une pompe à essence au Speedway est marqué avec la date à laquelle Thomas Lane, J. Kueng et Tou Thao seront interpellés.

Chauvin, 45 ans, qui aurait pu écoper jusqu’à 30 ans de prison, devrait purger environ 15 ans derrière les barreaux.

« Je m’attendais à 30 ans », a déclaré Holly Marshall, qui habite à quatre pâtés de maisons de la place. « Chaque fois que nous avons de l’espoir, nous sommes toujours déçus et la justice ne vient jamais pour les personnes de couleur. »

Certains, comme Jennifer Starr Dodd, étaient frustrés que Chauvin ait présenté ses « condoléances » à la famille de Floyd mais pas d’excuses pour ses actions.

« J’aurais vraiment aimé qu’il n’ait rien dit du tout », a-t-elle déclaré. « C’était une gifle au visage. Il aurait dû rester silencieux et cela aurait été attendu et mieux reçu. »

Bien qu’elle ne pense pas que la peine de Chauvin était assez sévère, l’épouse de Starr Dodd, Jia Starr Brown, un pasteur, a déclaré qu’elle espérait que l’affaire Floyd créerait un précédent pour de futurs cas de brutalité policière.

« Je suis contente qu’il y ait une certaine responsabilité », a-t-elle déclaré. « Je choisis de célébrer, je vais continuer à célébrer. »

Analyse:« L’Amérique blanche peut continuer à frapper Derek Chauvin », mais qu’est-ce que cela signifie pour un changement systémique ?

La ville est à fleur de peau depuis que Floyd a été tué il y a plus d’un an lors d’une tentative d’arrestation devant Cup Foods. La vidéo d’un spectateur de Chauvin agenouillé sur le cou de Floyd alors que l’homme menotté disait à plusieurs reprises qu’il ne pouvait pas respirer a déclenché des semaines de protestation à Minneapolis et dans le monde.

L’ancien policier de Minneapolis a été reconnu coupable de trois chefs d’accusation de meurtre et d’homicide involontaire coupable en avril pour le meurtre de Floyd.

La condamnation de Chauvin peut fournir une clôture, mais ce n’est pas la fin de la bataille juridique : un appel dans l’affaire est une quasi-certitude. Les trois autres officiers licenciés impliqués dans sa mort ne seront jugés qu’en mars. Les quatre hommes ont également été inculpés d’accusations fédérales de violation des droits civils de Floyd.

Certains sur la place qui ont été déçus par la peine espèrent que le procès fédéral entraînera une peine de prison plus longue pour Chauvin.

« En fin de compte, ce n’est pas fini », a déclaré Broderick Johnson, 38 ans, venu d’Orlando, en Floride. « Ce n’est qu’un premier pas. »

L’intersection près de Cup Foods a été fermée à la circulation peu après la mort de Floyd, car les militants l’ont rapidement transformée en mémorial. La place est devenue un espace quasi sacré de deuil collectif, de guérison et de joie.

Les membres de la communauté, toujours en deuil après la mort de Floyd et les récents meurtres par la police de Daunte Wright et Winston Smith Jr., ont été en désaccord avec les dirigeants de la ville quant à l’avenir du site.

Les équipes de travail ont retiré les barricades en béton, les œuvres d’art et les fleurs et ont rouvert la rue à la circulation ce mois-ci. Certains organisateurs qui occupent l’espace depuis la mort de Floyd pensent qu’il devrait rester fermé jusqu’à ce que la ville réponde à sa liste de 24 demandes pour obtenir justice.

« Voir le démantèlement d’un espace aussi sacré, ça me brise le cœur », a déclaré Starr Dodd. « Tant qu’il y aura de l’injustice, nous serons là. »

