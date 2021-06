George Floyd Square: les travailleurs de Minneapolis rouvrent l’intersection

Les équipes de travail ont commencé jeudi matin à retirer les barricades en béton bloquant les rues autour du mémorial sur le site où George Floyd est décédé l’année dernière.

Les équipes des travaux publics de Minneapolis ont commencé à arriver avant le lever du soleil, selon une vidéo partagée sur Instagram par Marcia Howard, enseignante et gardienne de la place. Howard, qui habite à quelques pas de George Floyd Square, a dit qu’elle et d’autres membres de la communauté appris plus tôt cette semaine que la ville prévoyait de retirer le mémorial.

« L’injustice a fermé ces rues », a écrit Howard. « Seule la justice devrait les ouvrir. »

Les travailleurs ont placé du ruban d’avertissement autour de la sculpture géante d’une première surélevée au centre de l’intersection de la 38e et de Chicago, qui présente des peintures murales commémorant Floyd et d’autres personnes de couleur tuées par la police, des bougies, une serre communautaire et des cabines de sécurité construites par des militants.

Bien que la chaussée partiellement dégagée soit désormais ouverte à la circulation, aucun véhicule n’a circulé sur le site, a rapporté MPR News. Les militants continuent d’occuper la place et ont installé des barricades impromptues qui remplacent celles

L’effort pour ouvrir la place a été « dirigé par la communauté » avec l’aide de The Agape Movement, une organisation à but non lucratif qui est intervenue pour assurer la sécurité de la place, selon une déclaration du maire Jacob Frey, de la vice-présidente du conseil municipal Andrea Jenkins et du conseil municipal. Membre Alondra Cano.

« Nous nous engageons collectivement à établir un mémorial permanent à l’intersection, à préserver les œuvres d’art et à faire de la région un espace durable pour la guérison raciale », indique le communiqué.

Le porte-parole de la police de Minneapolis, John Elder, a déclaré à USA TODAY que le département n’avait pas de personnel impliqué dans l’ouverture de la place.

Jay Webb, qui a aidé à construire le mémorial, a déclaré à MPR que le retrait avait été une surprise et qu’il ne devrait pas être touché.

« Le fait qu’ils essaient de venir à 5 heures du matin pour essayer de nous déplacer est une preuve supplémentaire qu’ils essaient de nous marginaliser encore plus », a déclaré Webb au média.

Danielle Fabunmi, qui vit dans le quartier, a déclaré au New York Times qu’il était douloureux de voir les barrières autour de la place se démanteler.

« Beaucoup de gens sont, vous savez, vraiment blessés par la façon dont il est démoli », a déclaré Fabunmi. « Il doit y avoir un rappel de ce qui s’est passé ici. »

L’intersection a été fermée à la circulation peu après la mort de Floyd et s’est rapidement transformée en mémorial. La place est devenue un espace quasi sacré de deuil collectif, de guérison et de joie.

Les résidents ont célébré dans la rue devant Cup Foods, où Floyd a été menotté, en avril lorsque l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de Floyd.Chauvin risque d’être condamné le 25 juin. Trois autres officiers licenciés impliqués dans la mort de Floyd seront jugés en mars.

À l’occasion du premier anniversaire de la mort de Floyd, la place a été transformée en un festival en plein air et une veillée aux chandelles.

La place est devenue un endroit difficile pour certains responsables de la ville, qui ont déclaré que la fermeture de la rue nuisait aux entreprises et rendait le maintien de l’ordre plus difficile.

Les dirigeants de la ville se sont engagés à rouvrir la place après le procès pour meurtre de Chauvin, mais les gardiens de la place ont juré de garder la zone fermée jusqu’à ce que la ville réponde à leur liste de 24 demandes et que les procès des autres officiers soient terminés.

Les demandes comprennent le rappel du procureur du comté, le limogeage du chef de l’agence d’enquête criminelle de l’État et la dépense de centaines de milliers de dollars dans des programmes visant à créer des emplois, à lutter contre le racisme et à soutenir le logement abordable.

Les responsables de la ville ont déclaré dans un communiqué qu’ils avaient rencontré régulièrement des membres de la communauté pour discuter du plan à long terme d’investissement dans le quartier pour « restaurer et guérir la communauté ».

Contribution : The Associated Press

Suivez N’dea Yancey-Bragg sur Twitter : @NdeaYanceyBragg

