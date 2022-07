George Floyd: ancien officier de police de Minneapolis condamné à deux ans et demi pour son rôle dans le meurtre | Nouvelles américaines

Un ex-policier a été condamné à deux ans et demi de prison pour son rôle dans le meurtre de George Floyd.

En février dernier, Thomas Lane a été reconnu coupable d’avoir privé M.Floyd de soins médicaux alors qu’il gisait mourant sous le genou de l’officier de l’époque Derek Chauvin en mai 2020.

Comparaissant devant le tribunal jeudi, Lane n’a pas parlé lors de son audience de détermination de la peine et a reçu l’ordre de se rendre aux maréchaux américains le 4 octobre.

Le meurtre de M. Floyd à Minneapolis a déclenché des protestations dans toute la ville et dans le monde entier contre l’injustice raciale dans la police.

Lane, qui est blanc, a tenu les jambes de M. Floyd alors qu’il était coincé par Chauvin pendant près de neuf minutes et demie.

Deux autres officiers, J Alexander Kueng et Tou Thao, ont également été reconnus coupables d’avoir violé les droits civils de M. Floyd et seront condamnés ultérieurement.

Alors que Lane purgera deux mois et demi derrière les barreaux, les procureurs fédéraux avaient demandé une peine pouvant aller jusqu’à six ans et demi.

Son avocat Earl Grey a demandé un peu plus de deux ans, arguant que Lane était le moins coupable des officiers en partie parce qu’il avait demandé à deux reprises à ses collègues si M. Floyd devait être tourné de son côté.

Lorsque Lane a plaidé coupable, M. Gray a déclaré qu’il espérait éviter une longue peine.

“Il a un nouveau-né et ne voulait pas risquer de ne pas faire partie de la vie de l’enfant”, a-t-il déclaré.

Image:

George Floyd a été tué lors de son arrestation à Minneapolis



“En colère et marre”

Cependant, la condamnation n’a pas été bien accueillie par la famille de M. Floyd, son frère Philonise la qualifiant d'”insultante”.

Il a dit que Lane était “un complice de meurtre” et cela montre que “l’ensemble du système criminel doit être démoli et reconstruit”.

Brandon Williams, un neveu de M. Floyd, a déclaré qu’il était “en colère et marre”.

Au cours de son procès, Lane a déclaré qu’il n’avait pas réalisé à quel point l’état de santé de l’homme de 46 ans était grave jusqu’à ce que les ambulanciers le retournent.

Mais, le procureur Manda Sertich a déclaré au tribunal que même si Lane savait que M. Floyd était en détresse, il “n’a rien fait” pour lui donner l’aide médicale dont il savait qu’il “avait si désespérément besoin”.

Image:

Derek Chauvin



Chauvin a plaidé coupable pour séparer les accusations fédérales de droits civils en décembre dans le meurtre de M. Floyd et dans une affaire non liée impliquant un adolescent noir.

Par conséquent, il a été condamné à 21 ans de prison qui était vers le bas de la fourchette de 20 à 25 ans convenue par les deux parties dans le cadre de son accord de plaidoyer.

Chauvin purgeait déjà une peine de 22 ans et demi devant un tribunal d’État pour meurtre au deuxième degré et homicide involontaire au deuxième degré.

Ses peines fédérales et étatiques courent simultanément.