George Eustice, senior Tory Brexiteer, admet que le Royaume-Uni a besoin de plus de travailleurs européens

Un leader conservateur du Brexiteer a admis que le Royaume-Uni avait besoin de plus de travailleurs de l’UE pour atténuer les pénuries de main-d’œuvre et lutter contre l’inflation.

L’ancien secrétaire à l’environnement George Eustice a appelé Rishi Sunak à négocier des accords bilatéraux avec des pays européens offrant des visas de travail aux jeunes.

Il a dénoncé le Premier ministre au sujet des pénuries de main-d’œuvre et des pressions inflationnistes qui en ont résulté, affirmant qu’elles n’étaient pas causées par le Brexit, mais par « l’échec de notre politique d’immigration post-Brexit ».

Et M. Eustice a défié M. Sunak sur les « défauts » de l’actuel « système d’immigration soi-disant basé sur les compétences », ajoutant que la politique ne correspondait pas aux besoins de l’économie.

Bien qu’il n’ait pas appelé à un retour à la liberté de circulation entre le Royaume-Uni et l’UE, M. Eustice a exhorté M. Sunak à « raviver cette amitié post-Brexit avec nos voisins européens ».

Les commentaires de l’ancien ministre seront perçus comme un aveu des échecs de la politique d’immigration post-Brexit du gouvernement. Ils surviennent au milieu d’un malaise croissant parmi les députés conservateurs face aux échecs du Brexit, et en tant que haut conservateur Tobias Ellwood a appelé la Grande-Bretagne à rejoindre le marché unique.

M. Eustic a dit L’observateur: « Nous accueillons des personnes jugées qualifiées telles que des avocats, des praticiens de l’insolvabilité, des agents de musée, voire des disc-jockeys, alors que nous n’avons aucune pénurie dans ces secteurs.

«Mais nous ne permettons pas aux gens de venir travailler ici dans des secteurs comme l’industrie alimentaire, même s’il y a de graves pénuries de main-d’œuvre dans ces secteurs, ce qui contribue à l’inflation.

« C’est donc ça le gros problème. Ma proposition est que nous entamions des négociations bilatérales avec les États membres de l’UE, en commençant par des pays comme la Bulgarie, la Roumanie et les États baltes, et que nous les élargissions éventuellement à l’ensemble de l’UE, afin d’établir un régime réciproque de visas pour la mobilité des jeunes.

M. Eustice a déclaré que les accords devraient permettre aux citoyens européens de moins de 35 ans de vivre et de travailler au Royaume-Uni pendant deux ans, tandis que les citoyens britanniques seraient autorisés à faire de même dans les États membres de l’UE avec lesquels des accords ont été conclus.

Son intervention est le dernier signe d’une scission au sein du Parti conservateur sur l’immigration, survenant quelques jours seulement après qu’un groupe de députés de droite a lancé les soi-disant nouveaux conservateurs.

Le groupe demande à M. Sunak de sévir contre les travailleurs sociaux étrangers et les étudiants étrangers pour faire passer la migration nette de 606 000 à moins de 226 000 avant les prochaines élections.

Le groupe des nouveaux conservateurs a été giflé par le n ° 10 et qualifié de «populiste et isolationniste» par ses collègues députés conservateurs.

M. Eustice a également attaqué la politique d’immigration post-Brexit de Theresa May, qui l’a qualifiée « d’interprétation restante de ce qu’était le Brexit ».

« Cette idée de ne pas avoir de régime de visas temporaires ne venait pas de la campagne Vote Leave », a-t-il déclaré.

M. Eustice a ajouté: « Ce n’était pas le but du Brexit. Les gens voulaient une immigration contrôlée et ne pas lever le pont-levis et ne laisser entrer personne du tout.

Des secteurs tels que l’hôtellerie, la vente au détail, la construction et les transports ont été touchés par la perte de travailleurs de l’UE après le Brexit.

Le British Retail Consortium a accusé le Brexit d’avoir « exacerbé les pénuries de main-d’œuvre » auxquelles le secteur est confronté.

Un porte-parole du siège social a déclaré: «Nous avons déjà des programmes de mobilité des jeunes réussis avec 10 pays, dont l’Australie et la Nouvelle-Zélande, et restons ouverts à les convenir avec nos partenaires internationaux, y compris les États membres de l’UE.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec le Comité consultatif sur la migration pour nous assurer que notre système basé sur des points fonctionne pour le Royaume-Uni et fonctionne dans le meilleur intérêt de l’économie, notamment en examinant la liste des professions en pénurie pour s’assurer qu’elle reflète le marché du travail actuel. »