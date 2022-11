George Eustice marque l’accord de libre-échange australien comme un “échec” dans un coup brutal contre Liz Truss | Actualité politique

Le ministre limogé George Eustice a pris une revanche brutale sur Liz Truss en l’accusant d’avoir gaffé en se précipitant dans un accord commercial avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

George Eustice, qui était secrétaire à l’environnement sous Boris Johnson mais a été limogé par Mme Truss lorsqu’elle est devenue Premier ministre, a affirmé que l’accord n’était pas bon pour le Royaume-Uni et l’a blâmée.

Son attaque étonnante contre Mme Truss, qui était secrétaire au commerce international de 2019 à 2021, est intervenue dans un discours dévastateur des banquettes arrière lors d’un débat à la Chambre des communes.

Il a commencé son assaut en disant aux députés qu’il y avait “de profonds arguments et des divergences au sein du cabinet” sur la façon dont le gouvernement devrait aborder l’accord commercial, qui a été conclu l’année dernière.

“Mais depuis que je profite désormais de la liberté des banquettes arrière, je n’ai plus à donner un ton aussi positif à ce qui a été convenu”, a déclaré M. Eustice qui, contrairement à Mme Truss, était un Brexiteer.

Et il a dit : « À moins que nous ne reconnaissions les échecs commis par le ministère du Commerce international pendant la Australie négociations, nous ne pourrons pas tirer les leçons des négociations futures.

“La première étape consiste à reconnaître que l’accord commercial avec l’Australie n’est en fait pas une très bonne affaire pour le Royaume-Uni, ce qui n’est pas faute d’avoir essayé de ma part.”

Son discours comprenait également une attaque vicieuse contre le haut fonctionnaire du département du commerce, le secrétaire permanent par intérim Crawford Falconer, qui, selon M. Eustice, n’était “pas apte à ce poste”.

L’accord commercial avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande a été salué par M. Johnson lorsqu’il l’a annoncé comme une “nouvelle aube” qui verrait les voitures britanniques, le whisky écossais, les biscuits et la céramique se vendre plus facilement.

“Le Royaume-Uni a donné beaucoup trop pour trop peu en retour”

Mais en même temps, il a été critiqué par le National Farmers Union comme étant mauvais pour les éleveurs britanniques de bœuf et d’agneau. Et un groupe de députés multipartites a affirmé qu’il s’agissait d’un “accord politiquement opportun”.

Dans son discours aux Communes, M. Eustice – qui est issu d’une famille d’agriculteurs – a déclaré aux députés : “Dans l’ensemble, la vérité est que le Royaume-Uni a donné beaucoup trop pour beaucoup trop peu en retour.

“Nous n’avions en fait pas besoin d’accorder à l’Australie ni à la Nouvelle-Zélande la libéralisation complète du bœuf et du mouton. Ce n’était pas dans notre intérêt économique de le faire. Et ni l’Australie ni la Nouvelle-Zélande n’avaient quoi que ce soit à offrir en échange d’une si grande concession.

“Le Royaume-Uni est entré dans cette négociation en tenant la main la plus forte, les meilleures cartes, mais à un moment donné au début de l’été 2021, le secrétaire au commerce de l’époque a pris la décision de fixer un objectif arbitraire pour la conclure par le G7. À partir de ce moment, nous étions sur le pied arrière.

“À un moment donné, le secrétaire au commerce de l’époque a demandé à son homologue australien ce dont il aurait besoin pour conclure un accord par le G7 et, bien sûr, il a ensuite énoncé ses conditions qui ont finalement façonné l’accord. Nous ne devons jamais répéter cette erreur.”

M. Eustice a terminé son discours par une étonnante bordée contre M. Falconer, dans laquelle – s’exprimant avec le bénéfice du privilège parlementaire – il a déclaré : “J’ai toujours été un grand fan de la fonction publique britannique.

Image:

Le Premier ministre australien Scott Morrison et Boris Johnson se rencontrent avant l’annonce de l’accord en 2021



“Pas adapté au poste”

“Mais je veux faire un commentaire sur le personnel au sein du ministère du Commerce international. Crawford Falconer, actuellement secrétaire permanent par intérim, n’est pas fait pour ce poste, d’après mon expérience.

“Son approche a toujours été d’intérioriser les demandes australiennes, souvent lorsqu’elles étaient contraires aux intérêts britanniques, et son conseil était invariablement de battre en retraite et de faire de nouvelles concessions.

“Pendant tout ce temps, il en voulait aux gens qui comprenaient mieux les problèmes techniques que lui. C’était peut-être une surprise quand il est arrivé de Nouvelle-Zélande de constater qu’il y avait probablement plusieurs centaines de fonctionnaires dans la fonction publique britannique qui comprenaient commerce mieux qu’il ne l’a fait, et il n’a pas su, au fil des ans, les écouter.

“Il fait maintenant ce travail depuis plusieurs années, et ce serait une bonne occasion pour lui de passer à autre chose et pour nous de mettre en place un autre type de négociateur – quelqu’un qui comprend mieux les intérêts britanniques qu’il n’a pu le faire.”

À la fin du débat, le nouveau ministre adjoint du Commerce, Andrew Bowie, a riposté à M. Eustice : “Je crains de devoir contester et défendre les fonctionnaires du ministère du Commerce international, qui, sans exception, se consacrent à l’amélioration les relations commerciales de ce pays et qui, sans exception, ont à cœur les meilleurs intérêts de ce pays et travaillent jour et nuit pour ce pays.

“Je dois également souligner que les fournisseurs de bœuf et d’agneau australiens et néo-zélandais travaillent déjà dur pour satisfaire la demande des marchés en plein essor de l’Asie et du Pacifique à leur porte et que la Nouvelle-Zélande dispose déjà d’un volume important d’accès en franchise de droits pour l’agneau au marché britannique. , mais utilisé moins de la moitié de ce quota en 2020.”