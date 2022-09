George et Charlotte assisteront aux funérailles de Queen après que Wills et Kate sont intervenus pour donner aux enfants la chance de dire au revoir

Le PRINCE George et la princesse Charlotte seront aux funérailles de la reine aujourd’hui – leur chance de dire au revoir à la femme qu’ils ont appelée “Gan-Gan”.

On pense que leur inclusion tardive est l’idée des parents William et Kate qui pensaient qu’il était important qu’ils assistent à l’occasion historique.

Ce sourire nous manquera… Sa Majesté sur une photo enchanteresse et inédite publiée par la famille royale alors que la nation se prépare à dire au revoir aux funérailles nationales

George, neuf ans, et Charlotte, sept ans, seront les plus jeunes personnes en deuil aux funérailles nationales de leur arrière-grand-mère à l’abbaye de Westminster.

Ils marcheront derrière leurs parents – et devant Harry et Meghan – en suivant le cercueil de la reine à l’intérieur.

De nouveaux détails de la cérémonie – qui seront regardés par quatre milliards de personnes dans le monde – ont été publiés hier soir, ainsi qu’une photographie inédite de la reine souriante.

Avant le service, une cloche de ténor sonnera toutes les 60 secondes pendant 96 minutes – le nombre d’années que la reine a vécues.

Il a été révélé que le cercueil sera transporté sur un chariot à canon depuis Westminster Hall, d’où il partira à 10 h 44 après avoir menti pendant quatre jours.

La procession sera dirigée par le roi Charles et Camilla, reine consort et suivie par des membres de la famille royale.

Il arrivera à la porte ouest de l’abbaye de Westminster à 10h52.

Une fête au porteur transportera le cercueil dans l’abbaye – qui a également été le lieu du mariage de la reine en 1947 et de son couronnement six ans plus tard.

Une procession de 84 personnes suivra ensuite le cercueil à l’intérieur, dont des porte-drapeaux, des porteurs, des chefs religieux et 18 membres de la famille de la reine.

Le roi et la reine consort marcheront directement derrière le cercueil.

Ils seront suivis de la princesse Anne, de son mari, le vice-amiral Sir Tim Laurence, du prince Andrew et du comte et de la comtesse de Wessex.

D’autres membres de la famille qui n’étaient pas dans le premier cortège — dont George et Charlotte — se joindront ensuite à la porte de l’Abbaye.

Charlotte entrera derrière sa mère et devant Meghan. Sur le côté droit de Charlotte se trouvera George qui sera derrière son père et devant son oncle Harry.

Une décision tardive a été prise d’inclure George et Charlotte, qui ont assisté main dans la main avec leurs parents au service d’action de grâces pour le prince Philip en mars.

Leurs noms apparaissent dans l’ordre du service que The Sun réimprime aujourd’hui afin que les lecteurs puissent suivre le service historique depuis chez eux.

Ils devraient également assister au service d’incarcération à la chapelle St George du château de Windsor à 16 heures aujourd’hui, mais n’ont pas encore été nommés sur l’ordre publié hier soir.

Leur jeune frère Louis, quatre ans, ne sera à aucun des deux services.

L’intégralité de la cérémonie funéraire sera retransmise en direct à la télévision devant une audience mondiale estimée à quatre milliards de personnes.

Les 2 000 personnes en deuil à l’intérieur comprennent des chefs d’État, des membres de la famille royale étrangère et près de 200 travailleurs et bénévoles clés.

Il leur a été demandé de ne pas prendre de photos ou de vidéos alors qu’un nouveau code vestimentaire décontracté permet aux femmes de porter des tailleurs-pantalons.

Ceux qui servent dans les forces armées sont tenus de porter un uniforme de cérémonie, avec des bandes de deuil, mais ne doivent pas apporter leurs épées.

Harry et Andrew ne peuvent pas porter d’uniforme militaire après avoir été dépouillés de leurs titres.

Le service doit commencer à 11h. Il sera dirigé par le très révérend David Hoyle, doyen de Westminster.

Il dira aux personnes réunies de la reine: «Avec gratitude, nous nous souvenons de son engagement inébranlable envers une haute vocation pendant tant d’années en tant que reine et chef du Commonwealth.

“Avec admiration, nous nous souvenons de son sens du devoir et de son dévouement tout au long de sa vie envers son peuple. Avec action de grâce, nous louons Dieu pour son exemple constant de foi et de dévotion chrétiennes.

“Avec affection, nous nous souvenons de son amour pour sa famille et de son engagement envers les causes qui lui sont chères.”

Une pièce chorale spécialement commandée intitulée “Like as the hart” – inspirée par la foi chrétienne de la reine – sera interprétée avant que la PM Liz Truss ne donne une lecture.

Cela sera suivi de l’hymne “Le Seigneur est mon berger” qui a été chanté lors du mariage de la reine avec le prince Philip en 1947.

À 11 h 55, le Last Post retentira par des trompettistes d’État, suivi d’un silence de deux minutes à travers le Royaume-Uni.

God Save The King sera chanté avant qu’une complainte, jouée par le Queen’s Piper, mette fin au service vers 12h.

Le cortège funèbre fera ensuite son chemin lent et sombre à travers Londres devant des milliers de sympathisants en deuil au palais de Buckingham et sur Wellington Arch.

Hier soir, une photographie inédite de la reine souriante a été publiée par sa famille à la veille de ses funérailles.

On la voit porter ses broches à clip aigue-marine, un cadeau pour son 18e anniversaire par son père, le roi George VI.

Elle a été prise en mai pour une collection à l’occasion des célébrations de son jubilé de platine pour avoir servi 70 ans sur le trône.