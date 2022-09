George et Amal Clooney profitent d’une soirée en amoureux à New York

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Amal et George Clooney ont profité d’une soirée à New York jeudi.

L’avocate britannique de 44 ans avait l’air glamour dans une mini-robe noire à sequins. Son mari de huit ans, George, a été vu dans un look plus décontracté, associant un polo bleu marine à une paire de jeans en denim clair.

Le couple a dîné au restaurant italien Locanda Verde à New York, selon le Daily Mail.

George, 61 ans, et Amal se sont mariés à Venise en 2014. Depuis, ils ont accueilli des jumeaux de 5 ans, Alexander et Ella.

La semaine dernière, l’acteur d'”Ocean’s Eleven” a expliqué à Entertainment Tonight que ses enfants étaient “plus intelligents” que lui et parlaient déjà trois langues.

“Je suppose qu’ils sont un peu plus intelligents que moi, donc ils feront probablement quelque chose. Ils parlent déjà trois langues, donc je travaille toujours sur l’anglais”, a-t-il déclaré à la chaîne à propos de l’avenir de ses enfants.

Clooney revient sur grand écran, aux côtés de Julia Roberts, dans “Ticket to Paradise” qui sort le mois prochain. Le duo a révélé qu’une scène impliquant un seul baiser avait pris “environ six mois” pour être filmée dans une récente interview avec le New York Times.

“Ouais. J’ai dit à ma femme : ‘Ça a pris 80 prises'”, a déclaré Clooney au point de vente. “Elle était comme, ‘Qu’est-ce que c’est?'”

“Il nous a fallu 79 prises de rire, puis une prise de nous embrasser”, a expliqué Roberts.

Clooney a répondu: “Eh bien, nous devions bien faire les choses.”

Roberts et Clooney tournaient ensemble pour la première fois depuis leur dernière collaboration il y a six ans. Le film présente Roberts et Clooney comme deux parents divorcés depuis longtemps qui se réunissent pour empêcher leur fille d’épouser impulsivement un homme qu’elle vient de rencontrer. “Ticket to Paradise” marque également la première comédie romantique de Roberts en 20 ans.

Lors de la première mondiale du film, Clooney a partagé que la date de sortie au Royaume-Uni avait été repoussée après la mort de la reine Elizabeth II.

“Les gens sont en deuil, et ce n’est pas le moment de le faire”, a déclaré Clooney sur le tapis rouge. “C’était une décision si facile, il n’y a pas eu d’hésitation. C’est juste comme, ‘Écoutez, nous allons tous reprendre nos vies, comme nous le ferons, mais nous devons avoir un moment pour avoir le respect de la reine et du bureau.'”

Le monarque est décédé le 8 septembre au château de Balmoral en Écosse. Elle avait 96 ans.

