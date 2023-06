George Dimopoulos de Crystal Lake Central s’engage envers NIU – Shaw Local

Le manque de vidéo de jeu au receveur large pendant sa saison junior n’a pas pu empêcher George Dimopoulos de Crystal Lake Central de réaliser son rêve.

Dimopoulos et le quart-arrière des Tigers Jason Penza étaient sur le point de devenir l’un des duos de quart-récepteur les plus prolifiques de la région, mais Penza a subi une blessure au coude droit (lancer) à la fin de la première moitié de l’ouverture de la saison.

Dimopoulos a ensuite passé les 7 matchs et demi suivants à lancer des passes au lieu de les attraper.

« Passer au poste de quart-arrière et n’avoir aucune expérience n’était pas amusant, mais je devais faire ce qui était le mieux pour mon équipe », a déclaré Dimopoulos. « Cela devait arriver. »

Il se sent bien. C’est un rêve devenu réalité. J’en rêvais depuis le pee wee football. — George Dimopoulos , receveur large de Crystal Lake Central

Finalement, tout s’est arrangé. La Northern Illinois University a vu suffisamment de Dimopoulos lors du dernier match de la saison et lors de séances et d’entraînements 7 contre 7 ce printemps pour lui offrir une bourse. Dimopoulos a annoncé vendredi son engagement envers les Huskies sur Twitter.

« Il se sent bien. C’est un rêve devenu réalité », a déclaré Dimopoulos. « J’en rêvais depuis le football pee wee. »

Dimopoulos et Penza, tous deux juniors, ont offert un aperçu de ce qui nous attend dans la saison 2023 lors de la finale de l’année dernière. Les 2-7 Tigers se sont retrouvés face à Prairie Ridge, l’éventuel finaliste de la classe 6A, dans une défaite de 56-49. Penza est revenu au quart-arrière et Dimopoulos a capté sept passes pour 167 verges et trois touchés.

« Cette vidéo (de la semaine 9) a fait beaucoup de chemin », a déclaré l’entraîneur des Tigers, Dirk Stanger. « Ce qu’il a fait ce printemps et cet été également. Les entraîneurs de Northern m’ont appelé après qu’il se soit rendu à leur camp vendredi soir il y a quelques semaines et m’ont dit: ‘Entraîneur, George l’a absolument écrasé. Il avait l’air génial. Il a généré un certain élan. Il y a d’autres écoles qui l’ont appelé, mais on dirait qu’il a trouvé sa maison.

Dimopoulos a déclaré que Central jouait dans un événement 7 contre 7 à DeKalb et qu’il avait été invité à un entraînement privé avec l’entraîneur-chef Thomas Hammock, le coordinateur offensif Eric Eidsness, un quart-arrière et quelques arrières défensifs.

L’entraîneur des receveurs larges Joseph Hawkins était également impliqué dans le recrutement de Dimopoulos, tout comme le coordinateur défensif Nick Benedetto, diplômé de Crystal Lake South.

« Ils m’ont fait parcourir des itinéraires et faire des 1 contre 1 et ils ont dit qu’ils m’aimaient vraiment », a déclaré Dimopoulos. «Je suis allé à l’un de leurs jours juniors (plus tôt) et parlais à l’entraîneur Hawkins. Je l’aime beaucoup. Nous sommes restés en contact. Je suis allé dans leur camp et ils ont commencé à me recruter massivement.

Stanger a déclaré que la taille de Dimopoulos (6 pieds 2 pouces, 185 livres) et sa vitesse de sprint de 4,5 mètres sur 40 mètres en disaient également long sur ses capacités. Il a capté 32 passes pour 564 verges et cinq touchés en deuxième année et a capté 11 passes pour 230 verges et quatre touchés la saison dernière.

En tant que quart-arrière, Dimopoulos a complété 93 passes sur 183 pour 1 288 verges avec sept touchés.

« Je suis entraîneur depuis un certain temps maintenant. Il est de loin le meilleur receveur que j’ai jamais eu », a déclaré Stanger. «Quand vous regardez quel type de technicien il gère les itinéraires et comprend l’effet de levier et des choses comme ça. Il a vraiment le package complet.

Stanger est enthousiasmé par ce que Dimopoulos peut faire cette saison à domicile en tant que receveur large.

« Cela en dit long sur le genre de coéquipier qu’il est », a déclaré Stanger. « Il savait, après que nous en ayons parlé, que cela l’aurait peut-être retardé dans le recrutement. Il a fait quelques camps et des trucs de haut niveau 7 contre 7 avec Midwest BOOM pour générer une certaine exposition (ce printemps).

Central a beaucoup de joueurs de retour et pourrait se battre pour le titre de la Fox Valley Conference et une solide performance dans les séries éliminatoires de classe 6A.

« Ce sera notre saison complète ensemble », a déclaré Dimopoulos. «Nous avons eu un petit aperçu de la semaine 9 à PR. Nous traînions avec eux et ils sont allés déclarer, donc je pense que nous aurons une bonne course.