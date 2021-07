George Curtis : l’ancien capitaine de Coventry décède à l’âge de 82 ans | Actualités footballistiques

L’ancien capitaine de Coventry et directeur adjoint vainqueur de la FA Cup George Curtis est décédé à l’âge de 82 ans.

L’arrière central, affectueusement nommé « Iron Man », a fait un total de 543 apparitions pour les Sky Blues de 1956 à 1969 – le deuxième plus élevé de l’histoire du club.

Curtis a été une figure clé de l’ascension de Coventry de la quatrième à la première division dans les années 1960 avant de rejoindre Aston Villa, où il a remporté le titre de troisième division lors de la saison 1971-72 au cours d’un séjour de trois ans.

Après avoir annoncé sa retraite en tant que joueur, Curtis faisait partie de l’équipe de direction aux côtés de John Sillett qui a guidé Coventry vers la sécurité de haut niveau en 1986 et la victoire de la FA Cup contre Tottenham lors de la finale de la FA Cup à Wembley en 1987.

Il a également occupé plusieurs postes commerciaux et a été directeur général de Coventry de 1977 à 1994.

Une déclaration du club de Coventry disait: « Les pensées et les condoléances de tout le monde à Coventry City et de toute la communauté Sky Blue accompagnent la famille et les amis de George en ce moment très triste. »