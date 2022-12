George Cohen, vainqueur de la Coupe du monde d’Angleterre en 1966 et légende de Fulham, décède à l’âge de 83 ans

George Cohen, vainqueur de la Coupe du monde 1966 en Angleterre, est décédé à l’âge de 83 ans.

Il ne reste plus que deux membres survivants de cette équipe incroyable – Bobby Charlton et Geoff Hurst.

Getty Cohen a passé toute sa carrière en club à Fulham

Getty Il a été annoncé par Fulham que Cohen était malheureusement décédé

Cohen a joué chaque minute de la campagne victorieuse à domicile et, au total, a remporté 37 sélections pour son pays.

L’arrière droit était également un homme d’un club et a passé toute sa carrière à Fulham.

Le club a écrit sur son site Web: “Tout le monde au Fulham Football Club est profondément attristé d’apprendre le décès de l’un de nos plus grands joueurs – et messieurs – George Cohen MBE.”

Cohen a fait ses débuts en Angleterre en tant qu’arrière droit lors d’une victoire contre l’Uruguay en mai 1964. Un peu plus de deux ans plus tard, il célébrerait le plus grand prix du jeu.

En 2000, il a reçu un MBE avec quatre autres membres du XI vainqueur de la Coupe du monde qui n’avaient pas encore été honorés.

La légende de Manchester United, George Best, l’a un jour décrit comme le meilleur arrière latéral contre lequel il a joué, tandis que le manager anglais Sir Alf Ramsay l’a qualifié de plus grand arrière droit du pays.

