George Clooney dit qu’il s’est retrouvé à l’hôpital après avoir perdu près de deux pierres pour son rôle dans son dernier film.

Clooney est allé sur une commande de perte de poids en vue de jouer le scientifique Augustine Lofthouse dans le film de science-fiction post-apocalyptique The Midnight Sky, mais a ensuite éprouvé des douleurs d’estomac atroces.

Il a reçu un diagnostic de pancréatite et pense que son régime alimentaire a peut-être joué un rôle.

Image:

Il incarne un scientifique s’aventurant dans le cercle polaire arctique avec une jeune fille. Pic: Netflix



Clooney a déclaré au Mirror: « Je pense que j’essayais trop de perdre du poids rapidement et je ne prenais probablement pas soin de moi. »

L’homme de 59 ans à la fois dirige et joue dans le Netflix film sur un scientifique de l’Arctique vivant dans une station d’observation déserte et essayant d’avertir un groupe d’astronautes de ne pas revenir sur Terre après une mystérieuse catastrophe mondiale.

C’est le premier rôle cinématographique de l’acteur depuis le drame policier Money Monster en 2016.

Clooney a admis que tomber malade était un défi au milieu d’un tournage déjà test, déclarant au journal: «Il a fallu quelques semaines pour aller mieux et en tant que réalisateur, ce n’est pas si facile parce que vous avez besoin d’énergie.

«Nous étions sur ce glacier en Finlande, ce qui a rendu le travail beaucoup plus difficile. Mais cela a certainement aidé avec le personnage. C’est plus grand que tout ce que j’ai fait auparavant et c’était comme garder des chats pour le faire. sais, c’était amusant. «

The Midnight Sky – qui met également en vedette Felicity Jones, David Oyelowo et Kyle Chandler – est basé sur le roman acclamé de Lily Brooks-Dalton en 2016, Good Morning, Midnight.

Jones, qui a donné naissance à son premier bébé il y a plusieurs mois, a tourné le film alors qu’elle était enceinte.

Il sera dans certains cinémas britanniques et sur Netflix à partir du 23 décembre.