À l’époque de Zoom, la pièce derrière vous peut vraiment raconter une histoire, et cela va de pair avec George Clooney. Lors d’un récent appel vidéo pour parler de son nouveau film Netflix, « Le ciel de minuit», Clooney désigna les étagères du salon derrière lui, qui avaient été remplies à la hâte de livres et d’alcool. « C’est tout ce qu’il me reste, mec! » Clooney a déclaré avec la frustration simulée d’un père cédant le royaume à ses enfants. «Ils ont pris le bureau et ils en ont fait une salle de jeux, puis ils ont pris le bar et ils en ont fait une crèche. Clooney a passé les derniers mois en quarantaine à Los Angeles avec sa femme avocate, Amal, et leurs jumeaux de 3 ans, Ella et Alexander, tout en mettant la touche finale à «The Midnight Sky», qu’il a réalisé et interprété dans Dans ce drame de science-fiction, Clooney incarne un scientifique qui lutte pour avertir les astronautes spatiaux que la Terre a été ravagée par une catastrophe non précisée.

Depuis que Clooney a terminé le tournage du film plus tôt cette année, notre Terre n’a pas non plus été aussi chaude. Dans une interview de grande envergure, nous avons parlé de la pandémie mondiale, de la nouvelle ère du streaming à Hollywood et du président sortant, que Clooney avait l’habitude de rencontrer à New York quand «il n’était qu’un chien chassant des filles». Ce sont des extraits édités de notre conversation. Cela fait quatre ans et demi que vous avez joué pour la dernière fois dans un film, et beaucoup de choses ont changé en ce qui concerne les services de streaming: votre film sort sur Netflix, et Warner Bros vient de déménager toute son ardoise théâtrale pour 2021 à HBO Max. Que pensez-vous d’un mouvement comme ça? Cela ressemble à une décision d’AT & T [Warner Bros.’ parent company], qui n’est pas une société cinématographique. Je veux dire, j’étais chez Warner Bros. pendant 20 ans et sous contrat avec eux – c’était un vrai studio accueillant les stars. On a l’impression que tout ce qu’ils essaient de faire est de lancer HBO Max, car vous n’allez pas récupérer des films comme «Dune» qui sont conçus pour faire un milliard. J’ai toujours pensé que les fenêtres allaient se resserrer à mesure que nous avançions, mais c’est un peu fou. Mais je pense que ça va aller. Je fais vraiment. Tu fais? Convainquez-moi. Les gens veulent sortir de chez eux – j’ai des jumeaux, mec! Et c’est toujours un excellent moyen de demander à quelqu’un de sortir. Les comédies sont excellentes dans les cinémas, les films d’horreur sont excellents dans les cinémas. Je ne vois donc pas que cela disparaîtra complètement.