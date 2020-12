Quatre jours avant de commencer à travailler sur son nouveau film, George Clooney a été transporté à l’hôpital avec des douleurs d’estomac atroces.

Diagnostiqué avec une pancréatite, qui peut mettre sa vie en danger, l’acteur a dû passer des jours à l’hôpital.

Le joueur de 59 ans avait perdu près de la deuxième place pour son prochain rôle de survivant d’une catastrophe mondiale et pense que son régime alimentaire a peut-être contribué à sa maladie.

Il dit: « Je pense que j’essayais trop de perdre du poids rapidement et je ne prenais probablement pas soin de moi. »

Dans celui-ci, il joue un astronome criblé de cancer qui combat les éléments à sa station distante balayée par la neige pour contacter l’équipage d’un vaisseau spatial de retour.

La star, qui a réalisé six autres films, a déclaré que c’était son plus gros projet à ce jour – et qu’il devait être en parfait état pour le mener à bien.

Il dit: «Il a fallu quelques semaines pour aller mieux et en tant que réalisateur, ce n’est pas si facile parce que vous avez besoin d’énergie.

«Nous étions sur ce glacier en Finlande, ce qui a rendu le travail beaucoup plus difficile. Mais cela a certainement aidé avec le personnage. C’est plus gros que tout ce que j’ai fait auparavant et c’était comme élever des chats pour y arriver. Mais, tu sais, c’était amusant.

En plus de perdre du poids pour le rôle, il a dû arrêter de se raser – ce qui n’était pas très populaire auprès de sa femme Amal, 42 ans.

Il dit: «J’ai fait pousser une grosse barbe laide et mon fils adorait ça parce qu’il y cachait des choses dont je ne saurais rien avant d’arriver au travail et je me disais: ‘Oh, il y a un popsicle coincé dedans ma barbe’.

«Mais ma femme et ma fille étaient vraiment heureuses quand ça s’est passé parce qu’il était très difficile de trouver un visage sous tout ce bordel.»

«Nous n’avons vraiment pas bougé depuis février», dit-il.

«C’est plus facile à Los Angeles car il ne pleut ni ne neige, donc c’est beaucoup plus facile de sortir dans la rue. Ces sociétés pharmaceutiques ont fait un travail incroyable et nous y sommes presque, donc ce serait vraiment stupide de faire sauter maintenant. Nous restons donc ici et nous ferons Noël ici.

«Il n’y a rien de plus amusant que de s’asseoir le matin avec mes enfants chantant en italien et nous préparons le petit déjeuner pour eux. J’ai choisi juste quand j’ai choisi Amal. C’est juste que nous dînons ensemble tous les deux et nous ne manquons jamais de conversation. Nous ne pourrions pas être plus heureux de notre vie et nous ne pouvions pas nous sentir plus chanceux.

À la maison, il a redécouvert les compétences domestiques et bricoleurs qu’il avait avant de devenir célèbre.

«J’ai longtemps été célibataire fauché et j’ai fait tout ce que je fais maintenant», dit-il.

«J’ai préparé le dîner de Thanksgiving pour nous quatre, j’ai teinté tous les meubles en bois à l’extérieur et les murs. Et j’ai fait toutes les choses que je n’ai pas faites depuis un moment, ce qui m’a rappelé que je peux toujours les faire toutes. C’est marrant. »

George a grandi dans une petite ville du Kentucky, aux États-Unis, fils d’une maman reine de beauté et d’un père de personnalité de la télévision, et a déménagé à Los Angeles à l’âge de 21 ans pour rester avec sa tante, la chanteuse Rosemary Clooney.

Pendant une décennie à lutter pour des rôles, il est apparu dans 15 pilotes de séries télévisées qui n’ont jamais été à l’écran, et a eu de petits rôles dans des films peu vus tels que Return Of The Killer Tomatoes et Grizzly II: The Predator.

Puis, en 1994, il a décroché le rôle régulier du Dr Doug Ross dans ER, ce qui l’a lancé comme un idiot et en a fait une star.

En plus de tout cela, il y a l’entreprise de tequila Casamigos qu’il a fondée avec l’homme d’affaires Rande Gerber, qu’ils ont vendue il y a trois ans pour un milliard de dollars.

«Nous y sommes toujours profondément impliqués», dit-il. «Nous sommes toujours les seuls responsables du produit lui-même et toujours sur la masse salariale. Cela a été incroyablement amusant. Nous ne l’avons pas fait en tant qu’entreprise. Nous l’avons fait pour nous-mêmes et pour les cadeaux de Noël de nos amis, donc ça s’est très bien passé.

George a une fondation caritative qui donne des millions à une variété de bonnes causes et, plus près de chez lui, il a déjà donné à 14 amis 1 million de dollars chacun. Il dit: «La plupart de mes amis n’ont pas beaucoup d’argent et ils doivent envoyer leurs enfants à l’université, etc.

Mais ses enfants doivent se débrouiller seuls lorsqu’ils grandissent.

«Ils vont devoir gagner leur vie», dit-il. «L’idée devrait toujours être que vous êtes là en tant que backstop, mais que vous n’êtes pas là pour simplement canaliser de l’argent. J’espère que s’ils le souhaitent, ils aideront à gérer la fondation parce que nous avons un grand intérêt à ce qu’elle dure longtemps après notre départ. J’espère que je serais en mesure d’inculquer à nos enfants l’importance de se frayer un chemin et de veiller sur les autres.

«Depuis que j’étais très jeune, chaque matin de Noël, nous devions aller chez un inconnu et emporter toute la famille. C’est un élément que nous inculquerons également à nos enfants – que nous sommes responsables les uns des autres et pas seulement dans la famille.

En attendant, George fête ses 60 ans en mai.

Il dit: «C’est un chiffre qui est toujours surprenant à dire, mais j’ai le sentiment que si vous vivez bien, vous ne le regardez pas vraiment comme ça.

«Cela ne vaut pas la peine de compter et de s’inquiéter des jours et de l’âge, car la vérité est que nous ne pouvons rien y faire.

«Vous essayez donc d’attaquer la vie autant que vous le pouvez, d’en profiter et de rester en aussi bonne santé que possible aussi longtemps que vous le pouvez.»

* The Midnight Sky sort en salles le vendredi et sur Netflix le 23 décembre.