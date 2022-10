George Clooney se souvient de l’histoire de sa proposition à sa femme Amal : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

George Clooney61 ans, s’est assis avec Drew Barrymore47 ans, lors de l’épisode du 21 octobre de Le spectacle de Drew Barrymore pour parler de son nouveau film Billet pour le paradis mettant en vedette Julia Robert54. Mais pendant qu’il était là, il s’est également ouvert à l’animateur de télévision pour parler de sa proposition désastreuse à sa femme, Amal Clooney, 44. “C’était un désastre, je l’ai planifié, j’ai tout planifié”, a commencé George. “J’ai une playlist avec ma tante Romarin chanter, et je vais descendre et lui donner la bague juste à la chanson ‘Why Should not I?’. Alors j’ai tout prévu. »

Plus à propos George Clooney

Cependant, les choses ont pris une tournure lorsque le Ocean’s Eleven La star a demandé à Amal de prendre quelque chose dans un tiroir où se trouvait la bague de fiançailles. “J’ai la bague dans un petit tiroir derrière elle, j’ai préparé le dîner et nous ne sortons ensemble que depuis environ six mois”, a-t-il déclaré. “Elle sort en quelque sorte cette chose, ce petit tiroir, et il y a une bague en diamant là-dedans et elle la regarde et elle se dit” Euh, il y a une bague là-dedans. Comme si quelqu’un avait laissé une bague là-bas il y a des années », a plaisanté l’idole. Pendant ce temps, George est toujours sur un genou en attendant que sa belle petite amie accepte la bague. Il lui dit alors: “Non, je veux que tu sois ma femme.”

George avait également mis en place une liste de lecture stratégique pour le grand engagement et au moment où il est arrivé à la dernière chanson, Amal avait finalement dit oui. “” Écoute, j’aimerais t’épouser mais je ne suis pas jeune non plus et je suis à genoux maintenant … J’ai l’impression que je pourrais perdre une hanche “”, lui avait-il dit à l’époque. “Puis elle a dit oui, Dieu merci. Alors on a réussi. » Le couple séduisant est maintenant marié depuis huit ans au total, car ils se sont mariés en 2014.

Après l’histoire hilarante prénuptiale, la femme de 61 ans a ensuite révélé qu’avoir des enfants avec Amal ne faisait pas toujours partie de leur programme. “Maintenant, j’ai des jumeaux, cela ne faisait pas partie du plan, je veux dire”, a déclaré George. “Vous savez, vous faites des choses comme à 12 semaines où ils vont, ‘il y a l’enfant’ et j’étais comme, ‘ouais il y est.'” Il se souvient avoir été choqué quand le médecin lui a dit qu’il allait avoir un garçon, aussi comme une petite fille en même temps. “C’était un tel désastre, j’étais comme, ‘tu te moques de moi?’, maintenant c’est la meilleure chose au monde.”

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Les adorables parents ont accueilli leurs jumeaux : Alexandre et Ella, 5 ans, en 2017, environ trois ans après leur mariage en Italie. En septembre, George a dit HE que ses enfants parlent déjà trois langues ! “Je suppose qu’ils sont un peu plus intelligents que moi, donc ils feront probablement quelque chose – ils parlent déjà trois langues, donc je travaille toujours sur l’anglais”, a-t-il déclaré à la sortie sur ses enfants qui entrent dans la carrière en agissant. Il a également noté qu’ils peuvent faire “ce qu’ils veulent”. Tellement mignon!