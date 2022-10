George Clooney se souvient de la proposition “catastrophique” d’Amal et d’être “terrifié” à l’idée d’avoir des jumeaux

George Clooney a parlé de sa proposition “catastrophique” à sa femme Amal Clooney dans une nouvelle interview.

Clooney a expliqué comment lui et Amal se sont rencontrés avant de raconter l’histoire de sa demande en mariage lors de l’épisode de vendredi de “The Drew Barrymore Show”.

“C’était un désastre”, a répondu Clooney lorsque Barrymore a demandé comment la proposition s’était déroulée. L’animateur de talk-show avait fan-girl sur la romance de la star de cinéma avec Amal.

“Je l’ai planifié. Je ne suis pas stupide”, a expliqué Clooney. “J’ai tout planifié. J’ai, genre, j’ai une playlist avec ma tante Rosemary qui chante.”

La star d'”Ocean’s Eleven” a révélé qu’il avait caché la bague dans un petit tiroir près de l’endroit où les deux allaient dîner.

“Et je vais descendre et je vais lui donner la bague juste à la chanson, ‘Pourquoi ne devrais-je pas?’ Qui est ‘Pourquoi ne devrais-je pas tenter ma chance quand la romance passe ?’ C’est une super chanson. J’ai donc tout prévu”, a-t-il expliqué.

“Nous avons dîné et la chanson commence et je dis:” Vous savez, je pense qu’il y a un briquet pour rallumer la bougie – que j’ai soufflée – rallumez la bougie. Je pense qu’il y a un briquet dans cette petite boîte derrière vous, ‘”, se souvient Clooney.

“Elle le regarde, et elle se dit : « Il y a une bague là-dedans », comme si quelqu’un avait laissé une bague là-bas il y a trois ans, vous savez ? »

Pendant ce temps, Clooney s’était agenouillé et attendait la réponse d’Amal.

Clooney se souvient avoir dit après s’être assis là sur ses genoux pendant un moment : “Écoute, j’aimerais vraiment t’épouser, mais je ne suis pas jeune non plus et je suis à genoux maintenant et je pourrais, genre, perdre une hanche, vous connaissez?”

Amal a finalement dit oui.

Clooney et Amal ont eu leur premier rendez-vous en octobre 2013 après s’être rencontrés au domicile de l’acteur au lac de Côme. Il a proposé en avril 2014 et les deux se sont mariés en septembre 2014.

Amal a donné naissance aux jumeaux du couple – Alexander et Ella – en 2017.

“Cela ne faisait pas partie du plan, je dirai”, a déclaré Clooney à Barrymore à propos d’avoir des jumeaux.

La star de “Up in the Air” a déclaré à l’animateur du talk-show qu’il avait été “terrifié” après l’avoir découvert.

“C’était un tel désastre. Je me disais : ‘Tu te moques de moi ?'”, a-t-il ajouté. “Maintenant, c’est la plus grande chose au monde. J’étais alors terrifié.

“Eh bien, j’avais 56 ans et cela me semblait terrifiant.”

Clooney a fait la promotion de son nouveau film “Ticket to Paradise”, qui met en vedette Julia Roberts et ouvre vendredi.

Le film présente Roberts et Clooney comme deux parents divorcés depuis longtemps qui se réunissent pour empêcher leur fille d’épouser impulsivement un homme qu’elle vient de rencontrer.

Le duo puissant est ami depuis deux décennies, mais sortir ensemble ne leur a jamais traversé l’esprit.

“Pour ne pas sortir ensemble ?” Roberts a répondu récemment lorsqu’on lui a demandé si les amis avaient une “politique de non-rencontre”. “Je ne pense pas que nous ayons besoin de le dire.”

“Cela semblait juste la bonne chose à faire”, a-t-elle ajouté.

Clooney a affirmé que les deux étaient devenus des “amis rapides” et a noté que les rencontres n’étaient “pas vraiment une chose” entre lui et Roberts.

“Julia a toujours été en couple, ou j’étais en couple, et nous étions tout de suite amis”, a déclaré Clooney. “Ça n’a été rien d’autre que du plaisir pour nous. Je ne pense pas que ça ait jamais vraiment été une chose.”

