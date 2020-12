George Clooney s’est moqué de Ted Cruz pour avoir soutenu Donald Trump alors qu’il suggérait que la femme du sénateur du Texas était laide lors d’un échange houleux sur Twitter en 2016.

Lors d’un entretien avec le New York Times mercredi, on a demandé à Clooney s’il acceptait que le président élu Joe Biden puisse trouver le soutien des républicains pendant son administration.

«Non, pas à propos de ça. Le monde est différent maintenant. Je veux dire, Ted Cruz, pensez à quel yutz ce type est! Clooney, 59 ans, a déclaré.

« Je me fiche de votre opinion politique: si un gars disait que ma femme était laide et que mon père avait tué Kennedy, il n’y a aucun moyen au monde que vous puissiez me faire sortir et dire: « Je vais vous défendre » ».

George Clooney s’est récemment moqué de Ted Cruz pour avoir soutenu Donald Trump alors qu’il suggérait que la femme du sénateur du Texas était laide lors d’un échange houleux sur Twitter en 2016.

Clooney a appelé Cruz (avec sa femme) pour avoir soutenu Trump, en disant: « Je veux dire, Ted Cruz, pensez à quel yutz ce type est! Je me fiche de votre point de vue politique: si un gars a dit que ma femme était laide, il n’y a aucun moyen au monde que vous me fassiez sortir et dire: «Je vous défendrai».

Clooney faisait référence à l’échange Twitter de 2016 entre Trump et Cruz, qui est passé des injures aux comparaisons d’épouses. Les deux hommes faisaient tous deux campagne pour devenir le candidat républicain à la présidence lorsque l’échange a eu lieu.

À l’époque, Trump avait déclaré que Cruz devrait « faire attention » ou qu’il « renverserait les haricots » sur la femme du sénateur, Heidi Cruz.

‘Lyin’ Ted Cruz vient d’utiliser une photo de Melania d’un tournage de GQ dans son [presidential campaign] ad », a tweeté Trump.

«Faites attention, Lyin ‘Ted, ou je vais renverser les haricots sur votre femme!

Ce tweet a suscité une réponse de Cruz qui a écrit à l’époque: « La photo de votre femme n’est pas de nous. Donald, si vous essayez d’attaquer Heidi, vous êtes plus lâche que je ne le pensais. #sans classe.’

Trump a ensuite partagé une comparaison côte à côte de leurs épouses, qui présentait une photo glamour de Melania et une image de Heidi.

« Pas besoin de » renverser les haricots « , les images valent mille mots », lit-on dans la légende de Trump.

Cruz a retweeté l’image et a écrit: « Donald, les vrais hommes n’attaquent pas les femmes. Votre femme est adorable et Heidi est l’amour de ma vie.

Clooney faisait référence à l’échange Twitter de 2016 entre Trump et Cruz, qui est passé des injures aux comparaisons d’épouses. Les deux hommes faisaient tous les deux campagne pour devenir le candidat républicain à la présidence lorsque l’échange a eu lieu.

Trump a partagé une comparaison côte à côte de leurs épouses, qui présentait une photo glamour de Melania et une image de Heidi. « Pas besoin de » renverser les haricots « , les images valent mille mots », lit-on dans la légende de Trump

Cruz a retweeté l’image et a écrit: « Donald, les vrais hommes n’attaquent pas les femmes. Votre femme est adorable et Heidi est l’amour de ma vie. Cruz est vu avec sa femme Heidi en mai 2016

Au cours de l’interview, Clooney a également fait référence à la suggestion sans fondement de Trump selon laquelle le père de Cruz était impliqué dans l’assassinat de John F. Kennedy.

En mai 2016, Trump a fait un effort pour associer le père de Cruz, Rafael, à une photo de 1963 de l’assassin de Kennedy Lee Harvey Oswald.

Le National Enquirer avait utilisé une seule photographie, de la Nouvelle-Orléans en 1963, qui représente Oswald, aux côtés d’un homme qui n’a jamais été identifié par la Commission Warren. L’Enquirer a identifié cet individu comme étant Rafael.

Trump a créé une tempête de feu au moment où il a répété l’affirmation du National Enquirer selon laquelle l’aîné Cruz était apparu sur une photo aux côtés du futur tueur, distribuant de la littérature pro-Castro au coin d’une rue de la Nouvelle-Orléans.

« Vous savez que son père était avec Lee Harvey Oswald avant qu’Oswald ne soit abattu », a déclaré Trump à Fox & Friends quelques heures seulement avant que Cruz abandonne la course.

«Tout cela est ridicule.

Ted et son père ont tous deux nié le rapport de National Enquirer.

«C’est ridicule. C’est ridicule. Je n’ai jamais été à la Nouvelle-Orléans à ce moment-là », a déclaré Rafael Cruz à ABC à l’époque. « C’est typique de Donald Trump – il suffit d’attaquer et de faire toutes sortes d’insinuations et d’attaques sans substance. »

Ted Cruz a déclaré à l’époque: « C’est fou. C’est juste bizarre. Et pendant que j’y suis, je suppose que je devrais aller de l’avant et admettre, oui, mon père a tué JFK, il est secrètement Elvis et Jimmy Hoffa est enterré dans son jardin.

Clooney a également évoqué d’autres républicains lors de l’entretien avec le Times.

L’acteur a déclaré: « Chacun de ces gars a des aspirations pour de plus grandes choses – Marco Rubio, Ted Cruz, Mike Pence, tous. Ils pensent que les gens voyageront avec eux parce que «je suis resté avec toi, Don», mais la vérité est qu’ils ne le feront pas.

« Ils restent avec Donald parce que Donald, malgré tous ses immenses problèmes en tant qu’être humain, est un aboyeur charismatique du carnaval », a déclaré Clooney.

Les remarques de Clooney interviennent un jour après la sortie de son nouveau film The Midnight Sky sur Netflix.

The Midnight Sky, dans lequel Clooney a réalisé et interprété, est un drame de science-fiction apocalyptique avec une solitude frappante.

Un Clooney à la barbe épaisse joue un astronome atteint d’un cancer en phase terminale vivant à l’observatoire Barbeau dans le cercle polaire arctique en 2049.

Lorsque le cataclysme couvre le globe, lui – et une jeune fille sans paroles (Caoilinn Springall) – sont potentiellement tout ce qui reste, avec l’équipage de retour d’une expédition spatiale vers une lune de Jupiter.

Le film est basé sur le roman de Lily Brooks-Dalton Good Morning, Midnight, et est le septième film de Clooney en tant que réalisateur et sa plus grande production à ce jour.