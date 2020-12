Les enfants ne viennent pas avec des manuels d’instructions, mais George Clooney appris qu’il y a des choses que vous ne voulez pas faire.

Dans une interview du 2 décembre sur Jimmy Kimmel en direct, le lauréat d’un Oscar a partagé la seule erreur que lui et sa femme Amal Clooney fait avec leurs jumeaux de 3 ans Alexandre et Ella.

« Nous avons fait une chose vraiment stupide, c’est nous – ils parlent couramment l’italien, » Le ciel de minuit acteur expliqué pour accueillir Jimmy Kimmel. « Je veux dire, l’italien courant à trois ans, mais je ne parle pas italien. Ma femme ne parle pas italien. Donc c’est vraiment terrible; nous les avons armés d’une langue spéciale. »

Amal, une avocate des droits de l’homme qui a épousé la star hollywoodienne en 2014, a donné naissance aux jumeaux en juin 2017. Comme un représentant du couple l’a dit à E! News à l’époque, « Ce matin, Amal et George ont accueilli Ella et Alexander Clooney dans leur vie. Ella, Alexander et Amal sont tous en bonne santé, heureux et vont bien. George est sous sédatif et devrait récupérer dans quelques jours. »